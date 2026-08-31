Elecciones: las promesas del colorado Ariel Ojeda para Fernando de la Mora

Durante una entrevista en el programa En Detalles, el candidato colorado a la Intendencia de Fernando de la Mora, Ariel Ojeda, presentó sus principales propuestas de cara a las elecciones municipales del 4 de octubre. El eje central de su plan es fiscal: aspira a duplicar como mínimo la recaudación del impuesto inmobiliario, que hoy ronda los G. 20.000 millones anuales, para llevarla a unos G. 40.000 millones, equivalentes a diez millones de dólares.

Para lograrlo, Ojeda no plantea subir impuestos, sino aplicar lo que ya establece la ley. Apunta, entre otras medidas, a una actualización catastral: verificar terrenos declarados como baldíos que en realidad ya cuentan con edificaciones, para cobrar el tributo correspondiente. También menciona el impuesto a la cartelería publicitaria, que hoy recauda entre G. 800 y G. 900 millones al año pese a la alta densidad de carteles en la ciudad.

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“Recuperar la confianza del ciudadano”

El candidato vinculó la recaudación con la devolución de servicios concretos: alumbrado, poda de árboles, veredas y calles. Según remarcó, el objetivo es romper el “círculo vicioso” entre la morosidad y la desconfianza del contribuyente, mostrando resultados visibles de la inversión municipal en cada barrio.

En ese sentido, apuntó al estado de la infraestructura vial: de los 232 kilómetros de calles asfaltadas del municipio, aseguró que la totalidad presenta baches. Ojeda evitó cargar toda la responsabilidad a la Entidad Binacional o entes viales, y planteó en cambio una revisión interna de la planilla municipal, que según cifras que él mismo mencionó, ronda entre 1.300 y 1.500 funcionarios, con un costo mensual cercano a los G. 3.800 millones solo en salarios.

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Seguridad y espacios públicos, otros frentes de campaña

El candidato también delineó un plan de seguridad ciudadana que incluye un sistema de videovigilancia municipal con central de monitoreo, potencialmente conectado al sistema 911, además de la creación de una policía municipal de cercanía, similar a la que opera en Asunción. La propuesta busca dar respuesta a un diagnóstico que el propio Ojeda planteó sobre las 52 plazas del distrito, que calificó como abandonadas y expuestas a hechos delictivos desde las primeras horas de la tarde.

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Sobre el desarrollo urbano, sostuvo que Fernando de la Mora carece de un centro urbano definido y anunció planes para reactivar el Teatro Municipal, hoy ocupado mayormente por escuelas de danza, con una agenda cultural que incluya actividades en los barrios.

Un discurso de contraste con la gestión actual

Ojeda cerró sus declaraciones con una crítica directa a la administración vigente, a la que calificó de estar en situación de “emergencia financiera”, y afirmó que la comuna solo evita la quiebra por tratarse de un ente público. “El modelo ya no da más”, sentenció, en lo que anticipa como uno de los ejes centrales de su campaña de cara a los comicios de octubre.