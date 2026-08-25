Ñemby: Lanzoni recibe apoyo de Payo Cubas y dice que ganará con votos colorados

El exsenador y líder del Partido Cruzada Nacional, Paraguayo “Payo” Cubas, dio su respaldo a Blas Lanzoni (PLRA), candidato a la intendencia de Ñemby con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre.

El acto principal, que se realizó en la noche del lunes fue encabezado además por el gobernador de Central y aspirante presidencial 2028, Ricardo Estigarribia (PLRA).

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Cubas volvió a acompañar a Lanzoni este martes en un mitin político en apoyo a la candidata a concejal “Lula” Díaz (PLRA).

Cubas, desde hace un tiempo, viene impulsando una hipotética chapa presidencial entre Ricardo Estigarribia y la senadora Yolanda Paredes.

Semanas atrás, Lanzoni también había recibido el respaldo de Miguel Prieto, del también presidenciable y líder del partido Yo Creo.

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De esta manera Lanzoni sigue dejando sin apoyo político a su contrincante opositor Cheng Kuo (Alianza Unidos por Ñemby), quien se negó a someterse a una medición y renunciar. Dicho candidato y su lista de concejales originalmente tenían el respaldo de Cruzada Nacional y Yo Creo entre otras fuerzas.

Se jacta del apoyo colorado

Tanto en el acto central del lunes como en el recorrido del martes, Lanzoni destacó en su discurso que, además de contar con el apoyo del PLRA, de Yo Creo y Cruzada Nacional, también cuenta con el respaldo y los votos colorados que buscan el cambio.

“Tenemos cientos de buenos colorados que están apoyando este proyecto. Quiero enviarles un mensaje a cada uno de ellos. Sé que les persigue y les amenaza pero están firmes y esperando con ansias el 4 de octubre para ir a votar sin miedo por el cambio”, aseveró en el acto del lunes junto a sus 12 candidatos a concejales.

Durante el acto en apoyo a “Lula” Díaz, Lanzoni dijo que “no hace más de 15 días estuvo acá Miguel Prieto. A nivel local tenemos amigos de muchos partidos políticos y entre ellos muchísimos buenos colorados que desde el momento que supieron que Lanzoni era el candidato no dudaron en sumarse”.

También agradeció y reconoció la fuerza electoral de Payo Cubas y dijo que en Ñemby, en las elecciones generales del 2023, más de 17.000 ñembyenses votaron por el líder de Cruzada Nacional.