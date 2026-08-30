Elecciones: Alliana en el Rally y Wiens de gira en Ñeembucú en apoyo a candidato

En la localidad de General Díaz, departamento de Ñeembucú, el precandidato a presidente de la República por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, vistió el departamento de Ñeembucú, para respaldar la candidatura de Juan Ramón Ibarra a la intendencia municipal, por la ANR. El mitin es con miras a las elecciones municipales previstas para el 4 de octubre.

De acuerdo a un informe, el encuentro se denominó “Juan Ramón Cocina – Gran Almuerzo Campestre”. Refiere que la actividad reunió a ciudadanos de distintos sectores del distrito, particularmente a colorados, “que expresaron públicamente su respaldo al proyecto encabezado por Ibarra y a la Lista 1″ con vistas a los comicios municipales de octubre.

“Respuestas para General Díaz”

Durante la jornada, el candidato a intendente, Juan Ramón Ibarra prometió que de llegar a la Intendencia municipal trabajará “directamente por las necesidades de la comunidad”.

El candidato dijo que su objetivo es impulsar una administración cercana a la gente, orientada a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de General Díaz y generar respuestas concretas a las necesidades del distrito.

“Quiero llegar a la intendencia para trabajar por General Díaz y por nuestra gente”, expresó el postulante a la Intendencia de Gral. Díaz.

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La jornada también contó con atención médica gratuita, en la que profesionales de la salud ofrecieron voluntariamente sus servicios a los pobladores.

Alliana y Peña en el Rally

Mientras Arnoldo Wiens llevó apoyo a candidatos a intendentes de la ANR, tanto el presidente de la República, Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, se encuentran en la zona del departamento de Itapúa, desde el jueves pasado, abocados por completo al Rally WRC Paraguay 2026.

Tanto Peña como Alliana mostraron públicamente que el Rally era la prioridad, y eso quedó patente durante la huelga nacional de médicos que exigen una mejora salaria tras años de postergaciones. El presidente y el vicepresidente no asistieron a las reuniones de negociaciones con el gremio médico. La prioridad era otra.