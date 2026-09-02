Brasil promete “seguir trabajando” sobre pedido paraguayo de devolución del cañón Cristiano

Al término de la Guerra contra la Triple Alianza (1865-1870), las tropas brasileñas capturaron el cañón como trofeo de guerra. Actualmente, la reliquia se exhibe en el Museo Histórico Nacional de Río de Janeiro.

Conforme a un reporte oficial de la Cancillería nacional, Ramírez Lezcano y Mauro Vieira “abordaron el pedido de restitución a Paraguay de trofeos de guerra, entre ellos el cañón Cristiano”.

El informe señala que “al término del encuentro, el canciller Ramírez Lezcano señaló que Brasil ya recibió oficialmente el pedido presentado por Paraguay y destacó que ambos países acordaron continuar trabajando para avanzar en la búsqueda de una solución”.

“Asimismo, informó que está prevista una nueva reunión a nivel de cancilleres en octubre y que, por invitación de su homólogo brasileño, viajará a Brasilia con el propósito de analizar y encontrar los mecanismos más rápidos para resolver esta situación”, apunta el reporte de prensa.

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“Vuelta de página”, dijo el canciller

La semana pasada, Ramírez Lezcano señaló que el Gobierno paraguayo “viene trabajando” en la recuperación del Cañón Cristiano desde el inicio de su mandato. Opinó, además, que la devolución de los trofeos permitiría dar “una vuelta de página definitiva” a “una triste historia de la Guerra de la Triple Alianza”. Señaló que Brasil es el único de los tres países aliados contra Paraguay en aquel conflicto que aún no ha devuelto los trofeos de guerra.

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Refirió que el proceso debe atravesar una serie de etapas, inicialmente en el ámbito del Poder Ejecutivo del Brasil y posteriormente en el Congreso Nacional del vecino país, debido a que estos bienes forman parte del patrimonio brasileño, de acuerdo con su legislación.

Asimismo, aclaró que, hasta el momento, el Paraguay no ha recibido ningún documento oficial del Brasil respecto a la eventual devolución del cañón. “Con los diputados que conforman esta Mesa Directiva también hemos acordado trabajar de manera conjunta, de modo que la diplomacia parlamentaria pueda activarse y podamos tener una agenda plena de Paraguay en el reclamo de nuestro patrimonio histórico”, manifestó.

Finalmente, el canciller refirió que el Paraguay continúa trabajando para lograr la recuperación del Cañón Cristiano y de otros bienes de valor histórico. “La diplomacia tiene sus medios, sus tiempos y sus procesos, y este es un reclamo histórico”, concluyó.

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Polémicas declaraciones de Lula

El pasado 18 de agosto, el medio brasileño O Globo reportó que el presidente brasileño Luíz Inácio Lula da Silva decidió devolver a Paraguay el cañón Cristiano. Sin embargo, esa información aún no ha sido confirmada oficialmente y, aunque sea precisa, la decisión debe ser aprobada por el Congreso brasileño.

La recurrente solicitud de Paraguay, la desempolvó el presidente de Brasil tras unas polémicas declaraciones a inicios de julio pasado.

En un acto con militares, Lula expresó que “a nosotros (Brasil) nos gusta la paz, pero un buen día Paraguay decidió invadir a Brasil”. Dicha afirmación generó la reacción oficial en el gobierno de Paraguay -aunque tardía, con la convocatoria del embajador brasileño en Asunción José Antonio de Carvalho- que renovó formalmente el pedido de repatriación de la pieza histórica.

Tras las manifestaciones del mandatario brasileño, el vicepresidente Pedro Alliana fue la primera voz del Gobierno paraguayo en insistir al Brasil en la devolución del cañón Cristiano, el cañón Mariscal López y otros bienes patrimoniales de la Guerra contra la Triple Alianza que continúan en poder de vecino país.

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Asimismo, el vicepresidente Alliana indicó que la definición del retorno o no al Paraguay queda supeditada a la decisión del Congreso del Brasil.

martin.riveros@abc.com.py