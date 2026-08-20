El Cañón Cristiano, un símbolo de fe fabricado con las campanas de las iglesias

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decidió devolver a Paraguay el “Cañón Cristiano”, según informó días atrás el medio brasileño O Globo. La medida se da a conocer tras las polémicas declaraciones del mandatario sobre la Guerra de la Triple Alianza, las cuales generaron fuerte molestia en el Gobierno paraguayo.

El Cañón Cristiano es una emblemática pieza de artillería de 12 toneladas fabricada en 1866 en la fundición de La Rosada (Ybycuí) durante la Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870).

Sobre su relevancia, el general Roberto Olmedo señaló: “El Cañón Cristiano tiene un gran simbolismo, porque fue hecho con las campanas de nuestras iglesias y la donación de bronce de muchos pobladores. El mayor valor moral del Cañón Cristiano pasa porque el país se caracteriza por su fe cristiana”.

A renglón seguido, el historiador del Ministerio de Defensa recordó que, en su momento, se pensó que sería la salvación del ejército paraguayo, pero terminó siendo tomado por las fuerzas del Imperio del Brasil en julio de 1868.

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Ante el avance de las tropas aliadas y la “imposibilidad logística de trasladar una estructura tan pesada” a través de terrenos difíciles o cruzando el río en secreto, el ejército paraguayo se vio obligado a abandonar la pieza en Humaitá.

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Antecedentes históricos de reparaciones

La devolución de este histórico cañón se suma a los precedentes de restitución de trofeos de guerra por parte de las naciones aliadas.

Uruguay fue el primer país en reconocer lo ocurrido y devolver los trofeos. En el año 1885, bajo la presidencia del General Máximo Santos, el gobierno uruguayo restituyó fusiles a chispa, espadas de oficiales, uniformes, monturas y espuelas, además de haber condonado la deuda de guerra que teníamos con los tres países.

En agradecimiento a este gesto, la capital paraguaya renombró la Plaza San Francisco como Plaza Uruguay (posteriormente conocida como Plaza Uruguaya) y bautizó una de sus arterias principales como Avenida General Máximo Santos.

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Posteriormente, la condonación de la deuda continuó con Argentina en el año 1941 y, finalmente, con Brasil en 1942.

Años más tarde, en 1954, Argentina, bajo el gobierno del general Domingo Perón, devolvió la mayoría de los trofeos pendientes, entre los que destacaban los cañones El Criollo y Acá Verá, junto a varios pabellones nacionales.