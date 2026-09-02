El diputado Godoy sugiere gravar la tirzepatida mientras se opone a elevar el impuesto al tabaco

Ayer, durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el cartista de Caaguazú, Carlos Marcial Godoy salió en contra de las propuestas para aumentar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de tabaco -rubro al que estuvo ligado antes hasta que asumió su banca- y planteó como alternativa, modificar el régimen impositivo “preferencia” de la tirzepatida.

“Simplemente quería colocar un poco en el debate el tema de la suba de impuestos que plantean algunos colegas, tanto al tabaco como otros productos que ya están tributando. Sin embargo, nosotros nos estamos olvidando de los regímenes especiales que se les otorgan a ciertos productos: yo quiero tocar un tema que hoy está en auge como es la venta de medicamentos de la Tirzepatida”, comenzó planteando Godoy.

Más allá del planteamiento de gravar este medicamento, no se puede omitir el pasado de Carlos M. Godoy, vinculado al rubro tabacalero, ya que el informe de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de lavado de dinero de nuestro país en 2022 vinculó al ahora legislador y entonces aduanero con la desaparición de una carga de cigarrillos incautada en Pedro Juan Caballero y perteneciente presuntamente al Primer Comando Capital (PCC).

También, en 2022, siendo candidato a diputado por Honor Colorado y saliendo de una pandemia de covid-19 que golpeó a todos los paraguayos sanitaria y económicamente, con un salario de apenas G. 10.000.000 apostó unos US$ 100.000 que su candidato a gobernador en la interna ganaba, y que para colmo, perdió.

El argumento de Godoy es que supuestamente existe un “abuso” por parte de las farmacéuticas del sistema impositivo preferencial con relación a este medicamento, que es solo uno de los utilizados para controlar la diabetes o la obesidad.

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“¿Ustedes saben que la tirzepatida entra como un régimen especial del 0%, a través de una Consulta Vinculante Nº 39 de exoneración absoluta del Impuesto al Valor Agregado (IVA)?“, sostuvo.

Ante esto, acusó que la Tirzepartida “hoy en día ha perdido la naturaleza por la cual se le ha otorgado este régimen especial a las cadenas farmacéuticas, donde ellos, bajo fe de juramento dicen que 100% serán utilizados para diabéticos y obesos. Sin embargo, las cadenas farmacéuticas están vendiendo a muchas farmacias de maletín los productos con ese régimen”.

El mismo refirió que con la modificación de dicho régimen, el Estado podría recaudar unos US$ 40 a 50 millones al año, sin dejar de lado la posibilidad de tocar otros regímenes privilegiados por la Ley 63/2019 de modernización y simplificación del Sistema Tributario.

“Quiero poner nomás en el debate este tema para que en un futuro no muy lejano podamos nosotros debatir esta posibilidad y también darle más herramientas al Ministerio (de Economía) y al gobierno para que podamos recaudar más. No necesariamente crear nuevos impuestos o aumentar impuestos de ciertos productos que ya están gravados, vamos a aumentar impuestos a productos que hoy no están gravados y tienen excepciones tributarias alevosas y se están beneficiando descaradamente”, dijo.

El mismo pretende gravar un medicamento utilizado para controlar enfermedades crónicas alegando una “falta de control” que es obligación del gobierno de Santiago Peña, para no tocar a un rubro como el tabacalero, cuyo producto genera enfermedades crónicas como el Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), enfermedades cardiovasculares y cáncer.

Si bien el tabaco tiene un impuesto del 22%, el Ejecutivo ni siquiera se anima a llegar al tope legal actualmente permitido, que es del 24%, porcentaje que igual está muy por debajo de los porcentajes de la región y del mundo, que utilizan el alto impuesto como un elemento de desincentivo al consumo.

Ofrece “fórmula” para recaudar pero fue imputado por evasión de US$ 12 millones

Lo más contradictorio en el caso de Carlos Godoy es que en su pasado como funcionario de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) en Canindeyú, en 2003 fue imputado junto a una serie de accionistas de Tabacalera Central SA por presunta evasión impositiva por unos US$ 12.000.000.

El entonces fiscal César Alfonso había imputado a Godoy y a otra decena de personas por presunta evasión impositiva, respaldado en informes de la Receita Federal del Brasil, que también fueron recogidos en 2022 por la CBI.

A todo esto, hay que sumarle que al menos hasta marzo de 2023 (según consta en su Declaración Jurada ante Contraloría), mantenía una “unión de hecho” con la empresaria tabacalera Liliana Frutos Arana, accionista de la Distribuidora de cigarrillos Liza.