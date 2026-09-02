Hugo Meza plantea a Peña subir impuestos a la carne, soja y tabaco

El diputado aliado cartista Hugo Meza informó que ayer conversó telefónicamente con el presidente de la República, Santiago Peña y le planteó la posibilidad de retocar hacia arriba algunos impuestos, salvo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es el que más directamente afecta a todos los ciudadanos.

En la nómina de productos que tendría en la mira, planteó, por ejemplo el aumento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) al tabaco, alcohol y bebidas azucaradas. También incluyó como elemento nuevo la posibilidad de gravar las exportaciones de carne y soja y hasta de medicamentos en auge para el combate a la diabetes y la obesidad.

“Muchos veo que saltaron cuando se habló de poder trabajar sobre una nueva base tributaria. Es necesario. Hoy la ciudadanía requiere una educación como la de Finlandia, aspira a una salud como la de Europa y eso no vamos a conseguir con este presupuesto”, sostuvo Meza.

Carne, soja, bebidas y fármacos: los productos en la mira

En tal sentido, minimizó el impacto de un mejor gasto público por parte de la clase política, y respondió “todos los empresarios que saltaron y ya se opusieron” diciendo: “Cierto, hay que mejorar el gasto. Hay que cortar los privilegios, pero eso es apenas un porcentaje que no va a solucionar nuestro problema que tenemos hoy”.

Sostuvo que muchos solo se acuerdan del cigarrillo cuando hablan del aumento de impuestos, y él considera que, salvo el IVA, otros varios se podrían incluir.

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“Me preocupa cuando solamente se quiere gravar un nuevo impuesto y solamente nos recordamos de los cigarrillos y después nos olvidamos del alcohol, pueden ser también las bebidas azucaradas. Y US$ 2.300 millones los frigoríficos facturan cuando venden carne en el exterior que es nuestro producto estrella, 0% de impuesto”, refirió.

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A su criterio, un impuesto a la carne no tendrá un efecto negativo en las exportaciones, y si lo tiene, se podría volver a apuntar al mercado local.

“US$ 2.500 millones de dólares más o menos es lo que Paraguay vende al mundo, pero con cero retribuciones en impuestos al Paraguay. Y muchos van a decir: ‘Pero vamos a perder competitividad’. ¿Por qué vamos a perder si tenemos la carne más rica, más linda del mundo? Y si fuese así, vamos entonces a priorizar el mercado local, que no le va a venir nada mal a la mesa paraguaya que se consuma acá en nuestro país", dijo.

Posteriormente, también agregó la posibilidad de la exportación de soja y se sumó al planteamiento del diputado cartista Carlos Marcial Godoy, para gravar productos médicos como la Tirzepatida, originalmente utilizada para la diabetes, pero ahora también con efecto para el combate a la obesidad.

No ahondó sobre la respuesta que le dio Peña, que en ocasiones anteriores ya rechazó esta posibilidad sosteniendo que fue una de sus promesas de campaña, el no subir impuestos, la única que hasta ahora no incumplió.