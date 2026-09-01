Diputados: Presentan otro proyecto para aumentar impuesto al tabaco y financiar sistema de salud

Los diputados liberales Adrián “Billy” Vaesken, Arnaldo Váldez y Antonio Buzarquis presentaron un proyecto de ley que busca aumentar el impuesto selectivo al consumo del tabaco del 10% por sobre lo vigente en la actualidad que es del 22 por ciento.

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“Sin lugar a duda, el sistema de salud pública hoy atraviesa la crisis más profunda de la historia reciente. No hay medicamentos ni estudios en los hospitales, el IPS está desfinanciado, se adeuda a los proveedores de medicamentos”, dijo el diputado Adrián “Billy” Vaesken.

El parlamentario justificó la presentación del proyecto de ley, que de todos los impuestos que se tienen en el país, el impuesto selectivo al consumo del tabaco es el más injusto para el Paraguay.

Vaesken indicó que el tabaco genera más de 300 millones de dólares anuales de gasto al Estado, y solo ingresa 50 millones de dólares al arca del Estado por las ventas.

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Según el proyecto de ley se establece incrementar en un 10% la tasa vigente en el artículo 115 de la Ley 6380/20, elevando el ISC al tabaco del 22% al 32% del precio final.

Vaesken indicó que se seguirá manteniendo muy por debajo del rango del 40% al 60% que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) como media regional.

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En cuanto al sistema de distribución que se haría con dicho dinero que ingrese a las arcas del Estado, el proyecto propone que sea destinado al Ministerio de Salud para la compra de medicamentos, al pago de deudas a proveedores farmacéuticos para restablecer la cadena de suministro, y un fondo de reivindicación salarial del personal de salud.

“Hemos presentado con un grupo de colegas. Buscamos la solución, miramos de dónde podemos sacar recursos, porque plata es lo que no hay. Consideramos que el tabaco gasta más en el Estado de lo que se recauda”, sostuvo el liberal.

Santi odia y desprecia a los pobres

Durante la presentación del proyecto de ley, Adrián “Billy” Vaesken indicó que Santiago Peña y su entorno, antes que buscar solucionar la crisis sanitaria se pasaron disfrutando del rally como unos ricos pyahū.

El liberal cuestionó que mientras las autoridades se paseaban por Itapúa demostrando su total desprecio hacia las necesidades de los pacientes en los hospitales se acentuaba la crisis con la renuncia de los médicos.

“El presidente se duplicó la cantidad de viáticos, pero no destinó dinero a salud. El presidente Peña y su entorno demostraron el odio y el desprecio que tiene a la gente que más necesita, a los médicos a sus pacientes. Ese odio y desprecio no tiene nombre”, lamentó el liberal.