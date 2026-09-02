Modo Rally: Internautas también fustigan a Alliana sobre promesas en salud

“Es el camino presidente Santiago Peña. Nuestro compromiso es seguir trabajando, escuchando y acompañando de cerca a nuestra gente, para que cada compatriota acceda a una atención de salud de calidad. Seguiremos dando todo para que estos avances lleguen a cada familia”.

Así refiere el posteo del vicepresidente Pedro Alliana, futuro precandidato presidencial de Honor Colorado para las elecciones de 2028. El segundo del Ejecutivo también salió del “modo rally” y se refirió hoy a la situación de la salud pública, pero sin aludir a los reclamos de médicos que reclaman reajuste salarial tras años de postergaciones y mejores condiciones de trabajo.

Alliana reaccionó al posteo del presidente Santiago Peña, que recién hoy se pronunció sobre la crisis que sacude al sector sanitario. En sus redes, el mandatario prometió mayores recursos en el PGN 2027, aunque sus declaraciones desataron duras críticas y rechazo en las redes sociales.

Concretamente, Peña prometió para el ejercicio 2027, “más medicamentos, mejores condiciones laborales y una mejor infraestructura para nuestro sistema de salud pública”.

El anuncio del Poder Ejecutivo llegó en un momento crítico para la atención sanitaria del país. La crisis escaló luego de la huelga nacional convocada por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) la semana pasada y la posterior renuncia masiva de profesionales especialistas, medida tomada ante el estancamiento de las negociaciones y la falta de acuerdos concretos con la ministra de Salud, María Teresa Barán, y el ministro de Economía, Óscar Lovera.

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Durante los momentos de mayor tensión del conflicto gremial y las protestas en los principales centros asistenciales, el jefe de Estado y el vicepresidente estuvieron ausentes de la capital para presenciar el desarrollo de la fecha del Mundial de Rally en el departamento de Itapúa, lo cual causó malestar en diversos sectores de la ciudadanía y la comunidad médica. Desde el jueves pasado, tanto Peña como Alliana se instalaron en la zona sur del país. La competencia motor culminó este domingo último.

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Lluvia de cuestionamientos e indignación en redes

La publicación del titular del Ejecutivo provocó una ola de reacciones adversas por parte de los internautas. En las respuestas a su posteo en la red social X, numerosos usuarios manifestaron su descontento calificando la propuesta presupuestaria como una “solución tardía e insuficiente” que no responde a la urgencia inmediata de los hospitales, donde la falta de insumos básicos y medicamentos vitales continúa afectando a miles de pacientes.