Crisis en Salud: cúpula del PLRA responsabiliza a Peña y exige destitución de Barán

El presidente del PLRA, Alcides Riveros, convocó hoy al Comité Político de la agrupación, órgano integrado por su cúpula y numerosos parlamentarios, para debatir la crisis en el sistema de Salud Pública, la huelga y las renuncias masivas de médicos, así como el desabastecimiento de hospitales y del IPS.

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Al término del encuentro, Riveros señaló que el PLRA responsabiliza desde ahora al gobierno de Santiago Peña por lo que puediera pasar en el sistema de Salud Pública.

Dijo que, en segundo lugar, exigen la destitución inmediata de la ministra de Salud, María Teresa Barán. “Porque hemos llegado a esta crisis por culpa justamente de que no haya previsto esta situación que estamos pasando”, aseveró Riveros.

Dijo que no solamente la responsabilizan por las reivindicaciones del personal de blanco, sino también por el desabastecimiento y la precariedad con los insumos.

Agregó que también reivindican los reclamos de los médicos movilizados.

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Formarán equipo técnico de soluciones

Finalmente, anunció que el PLRA formará un equipo técnico compuesto por economistas y doctores del Partido Liberal Radical Auténtico, y presentará una propuesta de solución para este tema específico, relacionado con el sistema de salud.

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“Le responsabilizamos al Gobierno Nacional. Por lo tanto, exigimos la destitución inmediata de la Ministra de Salud”, dijo Riveros.

Las acciones concretas del PLRA contra Barán

Aunque la falta de fondos e insumos no cambiará con la destitución de la ministra de Salud, Riveros dijo que apuntan contra ella porque “uno cuando es ministro o ministra tiene que prever ciertas situaciones y la salud no es joda. La salud es lo más importante para todos los paraguayos”.

Indicó que no daban fecha límite o ultimátum para que el Gobierno escuche sus reclamos y que no habría acciones concretas del PLRA hasta que el equipo técnico partidario presente su plan para paliar el sistema de salud.

También descartó cualquier intento de reflotar un proyecto de voto censura o juicio político contra la ministra de Salud.

“Ya se presentó en su momento en el Parlamento, pero no tenemos el voto necesario. Para poder realizar eso necesitamos también de la mayoría absoluta”, admitió.

La reunión fue encabezada por el presidente del PLRA Alcides Riveros y estuvieron presentes el senador Ever Villalba y los diputados Freddy Franco, Delia Estigarribia y Arnaldo Valdez entre otros.