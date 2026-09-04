Elecciones: Camilo promete desarrollo urbano y facilitar la inversión privada

El candidato a intendente de Asunción, Camilo Pérez por la Asociación Nacional Republicana (ANR), participó del conversatorio “El futuro de Asunción está en nuestras manos” , junto al candidato a concejal colorado Enrique Wagener y con profesionales del Colegio de Arquitectos del Paraguay. Conforme a los datos, “el encuentro permitió abordar los principales desafíos del crecimiento urbano y las propuestas para mejorar la gestión municipal”. Es con miras a las elecciones municipales previstas para el 4 de octubre.

Pérez, actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), señaló que uno de los ejes planteados fue la necesidad de respetar y hacer cumplir el Plan Regulador de Asunción, acompañado de una “Municipalidad más eficiente y transparente”.

El candidato a intendente indicó que el desarrollo de la ciudad debe darse con reglas claras, pero “también con procesos ágiles que permitan que la inversión y la construcción no queden frenadas por la burocracia municipal”.

Camilo Pérez planteó “avanzar hacia procesos digitales y más ágiles para la aprobación de obras, de manera a reducir tiempos y facilitar la gestión de profesionales y desarrolladores”. “Tenemos que ser facilitadores. Los atrasos de una obra no pueden deberse a la burocracia de la Municipalidad ”, manifestó.

El postulante a la Intendencia capitalina también propuso “una mayor articulación entre la Municipalidad y el sector privado para desarrollar proyectos inmobiliarios sobre terrenos municipales, bajo un proceso en el que el municipio participe de los beneficios generados”.

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Como ejemplo, Pérez mencionó la posibilidad de impulsar estacionamientos en el Centro Histórico y en otros puntos estratégicos de Asunción, mediante proyectos conjuntos con inversionistas.

“El municipio tiene que ser un socio estratégico del desarrollo, no un obstáculo. Tenemos terrenos que pueden generar soluciones para la ciudad y, al mismo tiempo, recursos para la Municipalidad ”, expresó.

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“Una ciudad sin basuras, sin baches y segura”

El candidato Camilo Pérez también señaló que las acciones citadas forman parte de una visión de gestión que tendrá como prioridad los primeros 100 días. “ Nuestro plan habla de unos primeros 100 días: una ciudad sin basuras, sin baches y segura. Desde el barrio Carmelitas hasta los Bañados, la gente te habla de estos tres puntos” , enfatizó.

Finalmente, Camilo Pérez destacó que el crecimiento urbano debe estar acompañado por infraestructura, movilidad, drenaje y calidad de vida, con una aplicación de las normas que sea igual para todos.

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“Asunción necesita planificación, control y gestión. Queremos una Municipalidad que facilite y genere oportunidades para que la ciudad vuelva a crecer con todos los sectores de la sociedad ”, concluyó el candidato a intendente de Asunción.