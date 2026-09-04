“No hay plata para médicos, pero sí para planilleros, viajes y privilegios” denuncian candidatos de PPQ

Patria Querida denunció que peluches, juguetes y carteles terminaron siendo el blanco de una represión y operativo policial durante una manifestación pacífica, frente a la Casa de Horacio Cartes, en apoyo a médicos que reclaman ajustes salariales.

La peculiar manifestación fue protagonizada por el concejal saliente Pablo Callizo y Sebastián Garay, candidatos a concejales de Asunción de la Lista 3, sector que apoyo a la intendentable opositora Soledad Núñez.

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Desde la agrupación indicaron que, en lugar de enfrentamientos o disturbios, llevaron peluches, juguetes y carteles para expresar su respaldo a los médicos que reclaman mejores salarios y, al mismo tiempo, cuestionar a referentes del oficialismo.

Indicaron que la manifestación se desarrolló sobre la vereda, sin generar disturbios, pero que la protesta terminó con una “escena insólita” cuando la Policía intervino e incautó los juguetes y los mensajes que portaban.

No hay plata para médicos, pero si para planilleros

En un video en sus redes sociales, Callizo y Garay cuestionaron que al gobierno no le interesa escuchar los reclamos de la gente, pero sí reprimir manifestaciones.

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“Mientras los médicos exigen dignificación salarial, la respuesta siempre es, no hay plata. Pero para planilleros sí hay plata, para viajes sí hay plata y para privilegios sí hay plata”, cuestionaron.

También repudiaron que para el senador colorado cartista, Silvio “Beto” Ovelar, del mismo equipo del intendentable cartista de Asunción, Camilo Pérez, “la solución es subir los impuestos, porque según él, no hay plata”.

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No falta plata, sino qué se hace con ella, dicen

“La pregunta nomás es, ¿no hay plata o se gasta mal la plata que hay? La esposa del senador Beto Ovelar persibe un salario de más de G. 100 millones. Es más, los salarios de su familia le cuestan al Estado G. 4.620 millones al año. Pasa lo mismo en la Municipalidad de Asunción", señalaron.

“Pasa lo mismo en todas las instituciones públicas. Porque hasta los juguetes se dieron cuenta. El problema no es la plata que hay, el problema es qué hacemos con ella”, aseveraron.

Finalmente, invitaron a los electores a votar por autoridades “que sí te representen” y a mantenerse informados. “Con tu voto elegí a quién te representa”.