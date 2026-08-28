Aumentarnos el salario nos quitó autoridad moral, reconoce Beto Ovelar

El senador Silvio “Beto” Ovelar admitió que los parlamentarios se equivocaron al aumentarse el salario de G. 32.774.840 a G. 37.900.000 en el 2025 porque les resta autoridad moral cuando dicen que se debe “cuidar las finanzas públicas y que no hay plata”.

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“Hay cuestiones que tenemos que corregir. Si nosotros no queremos admitir nuestros errores y actuamos con necedad, nos vamos a equivocar siempre. Yo les advertí a mis colegas que cuando se aumentó cinco millones el salario nos iba a restar autoridad”, dijo el senador cartista.

El parlamentario agregó que ahora cuando intenta reflexionar sobre las exigencias salariales de algún sector ya recibe cuestionamientos.

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“Hoy, cuando vos querés hablar fuerte, los perros te dicen: ¿y ustedes que se aumentaron el salario.? Los cinco millones no significa nada en el Presupuesto General de Gasto, pero por una cuestión simbólica te resta una autoridad ética y moral”, sostuvo Ovelar en radio Ñanduti.

Huelga: Un lindo espectáculo

Sobre la manifestación de médicos que culmina con cinco jornadas de movilizaciones a nivel país, el senador tildó de “un lindo espectáculo.

“Tenemos que prepararnos, porque no va a ser solo salud. Todavía no se instaló la Bicameral y ya tenemos este lindo espectáculo, porque van a venir todos los sectores”, sostuvo el cartista.

Beto Ovelar dijo que siguen conversando con diferentes sectores para buscar una solución y ver de dónde se van a redireccionar los recursos para poder hacer frente a las exigencias del sector público.

“Estamos conversando, viendo la vía. No hay que cerrarse. Tenemos que buscar una solución”, dijo el senador Ovelar.

Sin embargo, el legislador admitió que dijo al principio de la movilización de los médicos que no había plata, pero que solo se hizo eco de las expresiones del ministro de Economía, Óscar Lovera.

“Yo me hice eco de lo que me dijo el ministro y me putearon por derecha y por izquierda”, sostuvo Ovelar.