Santiago Peña felicita a la ministra Giorgia Meloni: ¿cuál es el motivo?

Este viernes, el presidente Santiago Peña felicitó a la El presidente de la República, Santiago Peña y a la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, por sus cuatro años al frente del Gobierno italiano.

“Por el logro de liderar el Ejecutivo más longevo de la historia de la República. Italia es un país hermano, socio estratégico con el que compartimos valores, historia y la voluntad de trabajar por el desarrollo de nuestros pueblos”, agregó el mandatario.

Asimismo, aseguró que se seguirá “firmemente fortaleciendo los lazos que nos unen para beneficio de ambos países”.

Meloni y Peña se habían reunido en octubre del año pasado en Roma como parte de la agenda que tenía el mandatario durante su visita a Europa.

Lea más: Cartes exhortó “máxima prioridad” a la salud pero Peña ninguneó a médicos

El récord de Giorgia Meloni

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, celebró este viernes el récord de permanencia de su Ejecutivo, que alcanza los 1.413 días en el poder, y aseguró que Italia ha dejado de ser “el enfermo de Europa” para recuperar peso y respeto en el escenario internacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Hoy, cuando Italia se sienta a la mesa, todos saben que con este interlocutor habrá que contar durante mucho tiempo”, aseguró Meloni durante un acto organizado por su partido, Hermanos de Italia (FdI), para celebrar el récord y en el que aprovechó para cargar contra la izquierda, incluido el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Lea más: Milei felicita a Meloni por "logro histórico" de liderar el Gobierno más longevo de Italia