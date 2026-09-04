Cartes exhortó “máxima prioridad” a la salud pero Peña ninguneó a médicos

“Una de las principales preocupaciones del pueblo es la situación de la salud pública, por ello exhorto respetuosamente al presidente a que, a partir de esta etapa de gobierno, se otorgue máxima prioridad al fortalecimiento en el sistema nacional de salud”, expresó el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Horacio Cartes, exmandatario y líder de Honor Colorado, el 17 de junio pasado.

Las palabras del mentor político del presidente de la República, Santiago Peña, fueron vertidas en la sesión de la Junta de Gobierno que recibió al jefe de Estado para que exponga su informe de gestión, días antes que se presente ante el Congreso Nacional, el 1 de julio, como dispone la Constitución.

En su ponencia, ante la atenta mirada del titular del Poder Ejecutivo y del gabinete de ministros, Cartes indicó que entiende las limitaciones presupuestarias, pero remarcó que es una obligación del Estado garantizar la salud a su pueblo.

El llamado de atención de Horacio Cartes: la salud pública como asignatura pendiente de Santiago Peña

“La salud es un derecho fundamental y es una responsabilidad del Estado. Ningún paraguayo debe verse privado de atención médica por falta de recursos, medicamentos o capacidad operativa de los servicios públicos”, expresó Horacio Cartes. Pidió analizar el presupuesto

El titular del Partido Colorado llamó también a los diputados y senadores cartistas a analizar, junto con la ministra de Salud, María Teresa Barán, y el Presidente para “concentrar la mayor cantidad de recursos” en los presupuestos en lo que queda de este gobierno.

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“Comprendemos las limitaciones presupuestarias, pero eso no puede ser utilizado para que un paraguayo mendigue por atención, que una madre sufra por atención médica o que un adulto mayor pierda su dignidad en busca de salud”, dijo Horacio Cartes.

Agregó: “por eso hago un llamado a nuestros legisladores, a reunirse con los sectores de Salud y el Presidente para una revisión responsable del presupuesto para lo que queda del mandato, hacer profundas reformas sanitarias, enfocarse en la infraestructura, en garantizar medicamentos durante todo el año”.

El titular de la ANR insistió en que se debe destinar cada recurso disponible a garantizar medicamentos en los hospitales públicos y, sobre todo, a una atención oportuna.

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Días después, Peña “tomó nota”

El 1 de julio pasado, Peña acudió al Congreso para exponer su informe de gestión al frente del Ejecutivo ante diputados y senadores, como dispone la Constitución. En esa ocasión, el Presidente dijo que tomó nota del reclamo del titular de la ANR y le dio la “razón”.

De qué manera el rally desplazó a la crisis<b> </b>de salud en la agenda oficial del Ejecutivo

Sin embargo, el presidente Peña demostró la semana pasada cómo administra sus prioridades. La huelga nacional de médicos convocada por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) en todo el país durante tres días, fue en reclamo de un reajuste salarial, por años postergado, y mejores condiciones de trabajo. El mandatario, en esas horas, disfrutaba del rally. Su actitud causó malestar en diversos sectores de la ciudadanía y la comunidad médica.

Así, el titular del Ejecutivo y el vicepresidente Pedro Alliana se borraron de Asunción, ninguneando a los médicos, y se instalaron desde el jueves pasado hasta el domingo último para participar del WRC “Rally del Paraguay”, que se desarrolló en el departamento de Itapúa.

Recién este miércoles último, Peña, luego de mantenerse al margen del conflicto en la salud pública debido a su participación en el Mundial de Rally, se pronunció mediante una serie de infografías sobre la crisis que sacude al sector sanitario.

En sus redes, el mandatario prometió mayores recursos en el PGN 2027, aunque sus declaraciones desataron duras críticas y rechazo en las redes sociales.

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En su mensaje difundido en redes, tras la presentación del proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2027, el mandatario prometió “más medicamentos, mejores condiciones laborales y una mejor infraestructura para nuestro sistema de salud pública”.

La publicación del titular del Ejecutivo provocó una ola de reacciones adversas por parte de los internautas. En las respuestas a su posteo en la red social X, numerosos usuarios manifestaron su descontento, calificando la propuesta presupuestaria como una “solución tardía e insuficiente” que no responde a la urgencia inmediata de los hospitales, donde la falta de insumos básicos y medicamentos vitales continúa afectando a miles de pacientes.

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¿Qué pasó con el Hospital Nacional de Itauguá?, promesas que llevaron el viento

En febrero del 2024, Santiago Peña se mostró en un vídeo junto a su esposa luego de visitar el Hospital Nacional de Itauguá (HNI). En el material, la pareja presidencial se mostró “conmovida” por el estado del centro asistencial de referencia y anunció grandes cambios que, luego de más de dos años, siguen sin concretarse.

“Al salir de ahí, lo único que le pedí a Santi es que no podíamos terminar estos cinco años sin poder cambiar la realidad de estas personas”. Con estas palabras, la primera dama Leticia Ocampos iniciaba un vídeo que, junto al presidente difundieron para anunciar una serie de medidas proyectadas en uno de los hospitales más grandes e importantes del país.