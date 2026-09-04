Paraguay prioriza su desarrollo sobre exigencias de la UE, sostiene viceministro de Comercio

Durante su participación en el programa Mesa con EVP, el viceministro de Comercio y Servicios del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Alberto Sborovsky, expresó que Paraguay no piensa subordinar su desarrollo productivo a normas externas que pongan en riesgo el crecimiento económico de la nación.

Sborovsky explicó que, durante un reciente panel internacional sobre el futuro del comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, la delegación paraguaya expuso una visión pragmática y alejada de posturas dogmáticas.

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El viceministro señaló que los países europeos buscan abastecerse de materias primas y alimentos del Mercosur, pero advirtió que Paraguay no depende exclusivamente de ese mercado para colocar su producción.

Gracias a un estatus sanitario sólido y competitivo, la carne y los granos paraguayos ya tienen compradores consolidados en destinos estratégicos como Estados Unidos, Chile, Taiwán, Brasil y Singapur.

Desarrollo nacional por encima de exigencias

El representante del MIC cuestionó las exigencias de certificación que pretende imponer Europa para habilitar el ingreso de productos sudamericanos.

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Señaló que los pequeños cupos libres de arancel que ofrece la Unión Europea no justifican que todo el modelo productivo paraguayo deba cambiar para amoldarse a sus normas.

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A su criterio, las facilidades arancelarias que otorga el bloque europeo sirven para mejorar los márgenes de ganancia de las empresas exportadoras, pero no pueden convertirse en un freno o una traba burocrática para el crecimiento de la economía paraguaya.

“Nuestros intereses están por encima de las exigencias e intereses de otros países. Cuidado con poner el desarrollo por debajo de ciertas auditorías”, sentenció Sborovsky.