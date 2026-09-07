Fiscalía urge a la Corte destrabar causa sobre políticos condenados

Ex intendente de Nueva Colombia, Nelzo López, había sido condenado en diciembre del 2024 por una tragada de G. 2.700 millones durante su gestión municipal, pero recurrió a la Corte Suprema de Justicia para dilatar su estadía en prisión.

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El ex intendente en julio del 2025 obtuvo su libertad ambulatoria por compurgamiento de la pena mínima, pues la condena de ocho años de cárcel no está firme tras la medida judicial planteada por el político colorado.

López fue condenado por lesión de confianza y administración en provecho propio a ocho años de cárcel y cuatro años de inhabilitación para ejercer funciones públicas, tras ser encontrado culpable del desfalco de G. 2.700 millones durante los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015.

Falta el tercer voto del ministro

Actualmente, el caso está en la Sala Penal de la Corte, integrada por los ministros María Carolina Llanes, Alberto Joaquín Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón, a la espera del tercer voto.

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La última actuación de la Sala Penal data del 11 de agosto del 2025, en donde se realizó el sorteo digital de preopinante, siendo asignada la ministra Llanes.

En la misma causa también fue condenado el actual intendente de Paraguarí Marcelo Simbrón, quien según la investigación era uno de los “proveedores fantasmas” en Nueva Colombia.

El político colorado interpuso un recurso extraordinario de casación contra la pena de 3 años y 8 meses a la que fue condenado.

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El fiscal Arce, presentó un urgimiento en agosto pasado para conocer si el ex intendente colorado y el actual intendente volverán a la cárcel a cumplir con sus condenas por corrupción.