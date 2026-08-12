Paraguarí: Diputados blinda a intendente colorado para evitar rendir cuentas

La diputada Rocío Vallejo (PPQ) presentó en el pleno de la Cámara Baja un pedido de informe a la Municipalidad de Paraguarí a cargo del colorado Marcelo Simbrón, sobre varias denuncias administrativas que le hicieron llegar. Sin embargo, fue trabado.

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El cuestionado diputado Esteban Samaniego (ANR-HC), quien es presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, antes que apostar por la transparencia puso trabas al pedido y solicitó que se gire a comisiones el mismo.

Pese a que el diputado Raúl Benítez (Independiente) se opuso al giro a comisión y propuso que se apruebe y así conocer qué es lo que realmente ocurre en la Municipalidad de Paraguarí, no hubo los votos.

Trabas a la transparencia de Esteban Samaniego

Lo que el diputado Esteban Samaniego no quiere que se sepa y por eso puso trabas a la transparencia, junto con los demás diputados colorados fue:

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El informe sobre el atraso de pagos a los funcionarios municipales, que llevan cinco meses sin cobrar.

La compra de una “Rueda de Chicago” que debería ser instalada en la cima del cerro Perõ.

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