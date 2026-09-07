PLRA impone a Sole crear una Policía Municipal armada y relicitar líneas de buses

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Alcides Riveros, encabeza un spot publicitario de candidatos a concejales en Asunción publicado esta tarde en redes sociales. “Si Santiago Peña no le da seguridad a los asuncenos, nosotros le vamos a dar seguridad a los asuncenos”, asevera.

Lea más: Sole Núñez dice que no le temblará el pulso para eliminar a los planilleros en Asunción

Dicho material concluye con la candidata a la Intendencia de la alianza Juntos por Asunción, Soledad Núñez, dando su respaldo al mensaje con la frase “Se acabaron los privilegios, yo me voy a encargar de esto porque Asunción tiene soluciones”.

Policía armada para la ciudad

En el video, la concejala Fiorella Forestieri, quien busca la reelección, anuncia que la agrupación impulsará desde la Junta Municipal la creación de una “policía municipal más equipada, más entrenada y al servicio de los asuncenos”, acompañado por imágenes de un agente exhibiendo un arma de fuego.

Aunque se trate de una réplica o arma de fogueo, el mensaje político es directo.

Nuevas líneas de transporte

Por su parte, el candidato a concejal “Coco” González agrega que otro objetivo de la bancada del PLRA en la Junta Municipal será anular los contratos de las empresas de transporte público de pasajeros para volver a licitar los tramos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: PLRA: “Eternos concejales” como Wagner y Ortiz se aseguran otro periodo en Asunción

“No podemos mejorar el transporte con los mismos empresarios de siempre”, señala González, al tiempo que Riveros anuncia que van a relicitar los itinerarios para un transporte digno.

“Desde la Junta Municipal, vamos a impulsar estos cambios con transparencia y trabajo”, agrega la candidata a edil María José Miranda.

Sin embargo, los políticos parecen ignorar que la Municipalidad de Asunción solo ejerce control sobre un reducido grupo de empresas de transporte que explotan itinerarios “internos”, mientras que las líneas que conectan Asunción con otras ciudades del área metropolitana dependen exclusivamente del Viceministerio de Transporte, organismo del Poder Ejecutivo.

El material audiovisual concluye con un saludo general de Alcides Riveros sentado en su escritorio en la presidencia del PLRA, acompañado por numerosos candidatos a concejales, Agustín Saguier y Soledad Núñez.

¿Dónde está Wagner?

No aparece en todo el video el eterno concejal de Asunción, Augusto Wagner, opción N° 1 de la lista de ediles del PLRA. Este último lleva 25 años en la Junta Municipal.