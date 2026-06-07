PLRA: “Eternos concejales” como Wagner y Ortiz se aseguran otro periodo en Asunción

Los afiliados del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en Asunción dieron más de 19.300 votos (el 82% de la participación) a la lista que alojaba a casi todos los concejales liberales salientes de la actual Junta Municipal.

Augusto Wagner, concejal saliente quien lleva 25 años en la Junta, tuvo 8.242 votos preferenciales y ocupa el primer lugar. El edil, a quien se le atribuye un fuerte electorado entre los funcionarios municipales, es el personajes más cuestionado como aliado de la candidata de la Alianza Unidos por Asunción Soledad Núñez.

Salvo la última rendición de cuentas, del 2025, Wagner también aprobó la mayoría de las rendiciones de Oscar “Nenecho” Rodríguez, exintendente colorado cartista de Asunción, quien presionado renunció en agosto y cuya administración enfrenta ahora al menos ocho procesos por corrupción en la Fiscalía.

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Por este motivo, Wagner se mantuvo distanciado de cualquier acto público con Soledad Núñez y no publicaba actos proselitistas en sus redes sociales.

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Ramón Ortiz, otro eterno concejal con un cuarto de siglo en el colegiado, tuvo 3.368 votos preferenciales y ocupa el segundo lugar en la nómina preliminar.

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Christian Bareiro, destituido director del Mercado 4 y operador de Wagner, recibió 2.557 votos mientras que la concejal saliente en su primer periodo Fiorella Forestieri tuvo 2246 votos. El concejal Humberto Blasco, con 15 años en la Junta, recibió 1.112 votos.

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Por otro lado, “Coco” González es el candidato más votado en la lista del movimiento Diálogo Azul, nómina que tuvo más de 2000 votos.

A su turno, la lista 1000 de Liberales Democráticos Radicales, tuvo poco más 1000 votos.