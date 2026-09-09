Elecciones Municipales: PLRA pide anular la Junta Cívica de Quyquyhó y convocar a nueva sesión

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), a través de su apoderado departamental Gerardo Portillo, promovió una acción de nulidad ante el Juzgado Electoral de la Circunscripción de Paraguarí contra el acta de fecha 17 de agosto de 2026.

En dicha acta se estableció la conformación de una nueva mesa directiva de la Junta Cívica, integrada por colorados cercanos al diputado Esteban Martín Samaniego (ANR-HC).

Ante esta situación, la nucleación opositora solicita al juez electoral de Paraguarí, Hugo Oxilia Vera, anular la mesa directiva electa unilateralmente por el oficialismo, al dejar de lado a la oposición, y convocar de forma inmediata a una nueva sesión, con notificación fehaciente a todos sus integrantes.

El apoderado departamental del PLRA, Portillo, reveló que los miembros titulares pertenecientes a la agrupación opositora, Andrea Souza Ovando y Dionicio Martínez Martínez, no fueron convocados para la primera sesión, como tampoco se notificó a la miembro suplente Liz Benítez. A pesar de esta omisión, en el acta oficial se hizo constar que los mismos supuestamente habían “justificado” su ausencia.

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Alerta por traslado y custodia de materiales

El apoderado Portillo remarcó que el trasfondo de esta maniobra va más allá de un mero trámite administrativo, y alertó sobre el grave peligro que representa dejar la Junta Cívica bajo la hegemonía de un solo sector político de la ANR.

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Recordó que la Junta Cívica es la encargada de recepcionar, trasladar y custodiar los útiles y maletines electorales para cada local de votación.

“Al no darle participación a los nuestros (PLRA), los colorados manejarían solos los materiales electorales antes y después de las elecciones.

Se teme que cuando hacen la entrega en el Juzgado Electoral de todos los útiles usados y no usados, y al tener ellos el manejo exclusivo de los útiles electorales, las actas, boletines, tienen dudas de que puedan desaparecer o no hacer llegar todos los materiales que se utilizaron durante las elecciones. Entonces, no se puede hablar de acto democrático cuando existen maniobras políticas con intenciones poco claras”, advirtió el apoderado liberal.

Exigen garantizar el mutuo control

La representación legal sostiene que la acción judicial busca restablecer el equilibrio y el control cruzado previstos en el Código Electoral, como garantía para prevenir eventuales irregularidades en el proceso electoral.

“Lo que queremos es garantizar el mutuo control establecido en el Código Electoral, que se dé participación a nuestros miembros ya designados por el Tribunal y que las elecciones se desarrollen con tranquilidad, gane quien gane y pierda quien pierda”, concluyó Portillo.

El Tribunal de Justicia Electoral, por Acto Interlocutorio N.º 51/2026, del 5 de agosto, había resuelto dejar integrada la Junta Cívica de este distrito por sus miembros titulares Jorge Cabañas Yegros, Carlos Bareiro Bogarín y Celia Guerreros Portillo, todos de la ANR. Por el PLRA integran Viviana Vargas y Liz Benítez Ramírez.

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Acomodan en Junta Cívica a leales de Samaniego

Pese a que existe una resolución que establece quiénes son los miembros titulares que deberían integrar la Junta Cívica en este municipio, se convocó a una sesión el 17 de agosto para la conformación de la Comisión de la Junta Cívica local.

Llamativamente, la sesión se desarrolló sin el cuórum legal y asumió la presidencia de dicho órgano el concejal municipal Carlos Bareiro Bogarín, esposo de la candidata a la intendencia local, Ruth Mercedes Medina Yegros (ANR-HC).

Asimismo, Viviana Vargas Gaete, siendo miembro suplente, fue convocada para integrar la mesa directiva y fue designada como secretaria.

Otro de los suplentes incorporados como titular es el concejal Ronald Samaniego Ramírez y Alexis Cabrera Martínez, hijo de la secretaria de la Junta Municipal, Liliana Martínez, ambos señalados como allegados del clan Samaniego-Corvalán.