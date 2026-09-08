Elecciones Municipales: se oponen a cambio de local de votación en Ybytymí

El apoderado departamental del PLRA, abogado Gerardo Portillo, presentó ante el juez electoral de la IX Circunscripción Judicial de Paraguarí, Hugo Oxilia Vera, una impugnación y oposición al pedido unilateral de cambio de local de votación presentado por el presidente de la Junta Cívica, Cristian Darío Santander Curtido.

Además, pidió al Juez que se ratifique que el escrutinio se realice en la histórica sede de la Escuela Básica Nº 792 “Ing. Jan L. Hoeckle”, de la Compañía Héctor L. Vera.

Ante esta situación, el apoderado del PLRA, abogado Portillo, en representación de Vicente Moreno Villarreal y Edgar Notario López, miembros titulares de la Junta Cívica; de Rodrigo Gómez de la Fuente y Luz Cáceres Argüello, suplentes de dicho órgano, presentó al juez electoral Oxilia Vera el pedido de impugnación y oposición de manera categórica al intento de modificación del local de votación.

Lea más: Paraguarí: mujeres liberales ganan espacio para las intendencias y la ANR queda con una sola candidata

Pedido de cambio del local de votación

El pasado 1 de septiembre, el presidente de la Junta Cívica, Cristian Darío Santander Curtido, solicitó al Juzgado Electoral la reconsideración del local de votación establecido en la Escuela Básica Nº 792 “Ing. Jan L. Hoeckle”, de la compañía Héctor Luis Vera.

Para el efecto, propuso que se tenga en cuenta la Escuela Básica Nº 687 “Ramón Domínguez”, de la compañía Potrero Garay, o, alternativamente, la Escuela Básica Nº 349 “Cap. Pedro Carpinelli”, de la compañía Solano Escobar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Argumentó que los establecimientos propuestos presentan condiciones más favorables para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.

Lea más: Paraguarí: Juzgado Electoral intima a 18 municipalidades a informar sobre propaganda electoral

Además, señaló que el acceso a la Escuela Básica Nº 792 “Ing. Jan L. Hoeckle” presenta dificultades durante los períodos de lluvia, lo que podría afectar el desplazamiento de los electores, así como el traslado y resguardo de los materiales electorales.

Argumentos de la impugnación y oposición

El pedido de impugnación y oposición presentado por Portillo afirma que la Escuela Nº 792 “Ing. Jan L. Hoeckle” cuenta con infraestructura adecuada y accesibilidad para personas con discapacidad, movilidad reducida y adultos mayores.

Además, cuestiona que el pedido de cambio de local electoral se haya realizado de manera unilateral, sin convocar al pleno de la Junta Cívica.

También advierte que los locales alternativos propuestos por Santander Curtido presentan mayores distancias, falta de accesibilidad y problemas de energía eléctrica, que podrían afectar la jornada electoral y el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Finalmente, señala que no existe una causa excepcional que justifique el cambio, debido a que la Escuela Nº 792 reúne las condiciones necesarias y ha sido históricamente utilizada como sede electoral. En consecuencia, asegura que no existen motivos suficientes para sustituirla como local de votación.