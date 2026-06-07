Tras incidentes, verifican urnas e inician la votación en Quyquyhó

En la mañana de este domingo, el fiscal Leonardo Cáceres encabezó la verificación de las urnas electrónicas y de los materiales electorales en el local de votación con el objetivo de determinar si existió alguna vulneración y autorizar el inicio de la votación.

En ese sentido, el Tribunal Electoral Independiente (TEI), al no detectarse irregularidad alguna, por resolución N°103/2026, dispuso la continuidad de las elecciones internas partidaria en el local de votación en cuestión.

Dicho procedimiento se realizó ante incidente de una batalla campal entre cartistas, protagonizados por guarda espaldas y simpatizantes del grupo del diputado cartista Esteban Samaniego y del otro sector del candidato a la intendencia Gabriel Derene.

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Suspensión por incidentes

La suspensión fue dispuesta por el TEI de la ANR, por las denuncias sobre la supuesta presencia de personas ajenas a la Justicia Electoral dentro del local de votación y los enfrentamientos registrados entre adherentes de sectores internos del cartismo, hechos que dejaron como saldo una persona herida, identificada como Manuel Amarilla Meza.

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Del procedimiento participan representantes de los distintos movimientos políticos, apoderados electorales y autoridades policiales, quienes acompañan la inspección de los maletines electorales y de las 14 urnas electrónicas habilitadas para los comicios.

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Según informó el fiscal Cáceres, la verificación de los materiales se desarrolló con normalidad y al concluir control y comprobarse que no existió manipulación alguna de los materiales electorales, se decidió habilitación las 14 mesas para el inicio de la jornada electoral.