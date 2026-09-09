Filizzola recuerda a Óscar Denis a seis años de su secuestro y reclama una política de seguridad

Durante su intervención, el senador Rafael Filizzola (PDP) rindió homenaje a Óscar Denis, exvicepresidente de la República, a quien describió como una persona de bien y un funcionario destacado, que ocupó cargos como gobernador de Concepción, legislador y vicepresidente de la República.

“Hoy quiero rendir un homenaje a Óscar Denis, gran persona”, expresó el senador, quien destacó la trayectoria del exvicepresidente tanto en la función pública como en su vida privada.

Filizzola lamentó especialmente la situación que atraviesa la familia Denis, marcada por la incertidumbre sobre el paradero y destino del exvicepresidente desde su secuestro en manos del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo.

Filizzola reclama falta de garantías

El senador del Partido Democrático Progresista cuestionó la situación de seguridad que atraviesa el país y advirtió sobre la gravedad de que una persona que llegó a ocupar la Vicepresidencia de la República pueda permanecer desaparecida durante años.

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“Nuestro país no puede seguir siendo un país de la emergencia, un país de las zonas liberadas”, sostuvo Filizzola durante su intervención en el Senado.

En ese sentido, planteó una reflexión sobre la vulnerabilidad de la población ante hechos de esta naturaleza. “Si a un vicepresidente se le puede secuestrar, mantener desaparecido durante todo este tiempo, imagínense qué puede esperar un vecino común, un compatriota común”, señaló.

Pidió que la seguridad una a los sectores políticos

Filizzola aprovechó el homenaje para exhortar a sus colegas a construir una política de seguridad que trascienda las diferencias partidarias.

Consideró que la seguridad debe convertirse en uno de los temas capaces de generar acuerdos entre los distintos sectores políticos, con el objetivo de evitar que vuelvan a producirse casos como el de Óscar Denis.

“Que la política de seguridad nos una por encima de nuestras diferencias”, pidió el legislador.

Finalmente, además de reivindicar la trayectoria de Denis como funcionario público, Filizzola expresó su solidaridad con la familia y sostuvo que ese respaldo debe traducirse en acciones concretas.

“Que esa solidaridad sea activa, para que no tengamos que lamentar otros casos como el de Óscar Denis”, manifestó.