Informes: “Esto es una guerra de banco Basa contra Ueno”, sostiene Amarilla

Ayer, la Cámara de Senadores aprobó un total de 28 pedidos de informes incluidos en el orden del día, además de otros tres ingresados sobre tablas. Entre los requerimientos resalta un proyecto presentado por senadores de Honor Colorado que solicita datos al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre las operaciones de Ueno Bank.

Al respecto, la senadora Celeste Amarilla confirmó su aprobación a las respectivas solicitudes y sostuvo que no tiene ningún tipo de apoyo hacia el presidente de la República, Santiago Peña, o el expresidente Horacio Cartes.

“Voté por los tres pedidos de informe; no es solo uno. De ninguna manera le voy a defender a Santi Peña ni a Cartes ni a nadie, pero no soy estúpida y lo que menos quiero es que crean que soy estúpida. Esto es una guerra de banco Basa contra Ueno y si eso se quiere leer como Cartes contra Santi Peña y bueno, que nos aclaren ellos”, detalló.

También aseguró que un pedido de informe “no es una acusación”, sino, corresponde a “casi una obligación” que tiene la Cámara Alta ante temas que puedan tener un interés público, más aún cuando se puede involucrar el dinero del Estado.

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“Ueno ya es una grosería”

Además, Amarilla calificó que “cada gobierno tuvo su Ueno”, refiriéndose a la práctica de concentrar recursos estatales en distintas entidades bancarias, pero en el caso actual calificó a Ueno como “una grosería”.

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“Ueno ya es una grosería; antes se dividía un poco más, era un poco más democrático, pero Ueno se capitalizó con plata del Estado. Es una grosería, nos enchufan su Ueno por todos lados y al parecer el hermano de Santiago Peña es accionista”, agregó.

Incluso alegó que el mencionado banco pudo haber alcanzado un enorme crecimiento con un apoyo político que pudo haberse dado por parte del expresidente Horacio Cartes. “Lo que se hizo con Atlas fue una inquisición; se revisó hasta el cajón de las medias, con Atlas se ensañaron, ahora les molesta Ueno, entonces se van a ensañar con Ueno”, declaró.

Finalmente, consideró que el pedido de informe hacia Ueno está “disfrazado” como un “cháke”, ya que entre los firmantes, se encuentra el senador Antonio Barrios, a quien calificó como “el perro de Cartes”. “Está disfrazado el pedido de informe, un cháke es y seguramente hay algo entre Cartes y Santi Peña, eso no vamos a saber nosotros; usan esta herramienta que es legal, legítima, positiva, para hacerle un cháke”, reiteró.

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