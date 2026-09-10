Informes sobre Ueno: “Evidentemente hay un quiebre dentro del grupo de HC”, dice Nakayama

Ayer, la Cámara de Senadores aprobó este miércoles, en una sola votación y sin debate, un total de 28 pedidos de informes incluidos en el orden del día, además de otros tres ingresados sobre tablas. Entre los requerimientos resalta un proyecto presentado por senadores de Honor Colorado que solicita datos al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre las operaciones de Ueno Bank.

A criterio del senador Eduardo Nakayama, esta situación demuestra que “evidentemente hay un quiebre dentro del grupo de HC”, aunque de igual manera reiteró que un comportamiento similar tiende a responder a un “juego político” dentro del Partido Colorado donde se muestran como oficialismo y oposición al mismo tiempo.

En referencia a los pedidos en sí, el opositor aseguró que acompañó con su voto la solicitud de informaciones de entidades bancarias, sin embargo, alegó que a su criterio no corresponde que los legisladores formen parte de una “guerra comercial”.

“Hay preguntas que la ciudadanía se hace sobre muchos temas... durante muchísimo tiempo por ejemplo la gente afirmaba, periodistas, o incluso desde el sector político, muchos afirmaban que el banco Ueno era de Horacio Cartes, pero eso quedó en estos días quedó claro de que no era así. En todo caso, que tiene relación con el presidente (Santiago Peña), pero no con Horacio Cartes”, apuntó en comunicación con ABC Cardinal.

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Antecedente de la Comisión Garrote

Asimismo, Nakayama recordó que él había cuestionado las actuaciones de la “Comisión Garrote” y especialmente contra el Banco Atlas. Al respecto, mencionó que representantes de la empresa fueron requeridos de “forma inquisitorial por gente que no tiene una gota de moralidad y mucho menos de conocimientos técnicos bancarios”.

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“Eso para mí fue realmente demoledor porque no se obró correctamente, sino con saña, simplemente para seguir una agenda política que es lo que se hizo en ese momento. Fui una de las pocas voces disidentes”, agregó.

Si bien reiteró que le parece “perfecto” que se pidan informes a entidades bancarias -entre ellas Ueno-, sostuvo que el Congreso debería evitar, tanto en Senado como en Diputados, “ser objetos de manipulación para una guerra que se de dentro del sector bancario o financiero”.

“No es que la vamos a perjudicar a A, B, C o D. Hay fondos públicos, hay depósitos de la gente que pueden sufrir por por causa de una guerra bancaria. Eso nosotros no podemos permitir; que lo hagan en la esfera que lo tengan que hacer y que reclamen a la entidad que tengan que reclamar, pero no se puede trasladar ese teatro de operaciones al Congreso Nacional porque con mucha dificultad algunos entienden lo que es el proceso legislativo o lo que es una ley y muchos menos van a entender lo que es el margen de solvencia o una serie de indicadores que se manejan en el sector financiero”, concluyó.

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