Esto respondió Ueno sobre pedido de informe del Congreso

Desde los límites regulatorios hasta la masiva inmovilización de fondos públicos, el Congreso Nacional exigirá respuestas al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre la excepcionalidad contable con la que opera Ueno Bank, del Grupo Vázquez, propiedad de los exsocios comerciales del Presidente de la República Santiago Peña.

Se trata del proyecto de pedido de informe presentado en la Cámara de Senadores por legisladores de Honor Colorado, que contiene 31 preguntas técnicas que apuntan a las cifras llamativas de los estados financieros oficiales de ueno bank S.A. Al respecto, este diario ha publicado una serie de notas, que no tuvieron respuestas del BCP ni de Ueno.

A continuación, repasamos los apartados clave del pedido de informe y recordamos los datos al respecto dentro de los balances de la entidad del Grupo Vázquez, que hoy es el banco privado que más captaciones de recursos públicos concentra (más de G. 5,1 billones a julio último).

Los excesos y el flujo cruzado con partes vinculadas

La duda del Congreso: Los senadores exigen saber si la Superintendencia detectó desvíos o excesos en los límites prudenciales permitidos para operaciones con personas vinculadas en ueno bank, citando expresamente transacciones con firmas del propio holding como Mowi S.A., Grupo M S.A., Grupo Hendy S.A., Tuiu S.A., Franede S.A. y Aime S.A. Corredores de Seguros.

Al respecto, los balances de Ueno muestran la magnitud de las transacciones cruzadas intragrupo que, al comparar con balances de otros bancos de plaza, se muestra la particularidad y excepcionalidad con la que opera esta entidad.

Al pie de su estado de resultados, el banco revela que una parte millonaria de sus ingresos no proviene de la intermediación tradicional (captar depósitos y dar créditos), sino de operaciones con su propio ecosistema empresarial. De acuerdo con la Nota c.16, “Créditos y contingencias con personas y empresas vinculadas”, del total de G. 497.944 millones registrado en “Otras ganancias diversas”, G. 303.910 millones (más del 61%) correspondieron a operaciones con personas y empresas vinculadas.

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El escenario es aún más llamativo al revisar la Nota f.5 (Ganancias y pérdidas extraordinarias). Allí aparecen G. 648.512 millones en “recupero de reintegros” y G. 619.463 millones en “reintegros absorbidos”. La propia nota aclara que estos conceptos corresponden a determinadas campañas y que, al cierre de 2025, incluyen ganancias con personas y empresas vinculadas por G. 582.230 millones.

El Plan de Regularización (PR)

La duda del Congreso: Los proyectistas consultan al BCP si se verificaron excesos a los límites legales aplicables a operaciones con vinculadas por más de 10 días corridos y, en ese caso, si se exigió a ueno bank la presentación de un Plan de Regularización, conforme al Art. 6° de la Ley N.º 2334/2003, o si se aplicaron otras medidas correctivas y cautelares.

Al respecto, el Artículo 6° de la Ley N.º 2334/2003, de Garantía de Depósitos y Resolución de Entidades de Intermediación Financiera, contempla la presentación obligatoria de un Plan de Regularización cuando se configuran determinados incumplimientos previstos por la norma.

Sin embargo, hasta el momento, el BCP ha evitado responder si la Superintendencia de Bancos activó protocolos correctivos contra ueno bank o sus directores, escudándose de forma genérica en que el secreto bancario les impide emitir declaraciones sobre entidades particulares, a pesar de que los números de balance bajo sospecha son de acceso público.

Riesgo sistémico: Ueno y los fondos de IPS

La duda del Congreso: El listado de preguntas de legisladores apunta a las bases de la estabilidad financiera. Pregunta qué evaluación de riesgo de concentración fiscal y previsional practicó el BCP considerando que ueno bank administra el mayor volumen de fondos del IPS y del Estado. Adicionalmente, exige saber la situación de la excepción contable de largo plazo otorgada tras la absorción de Visión Banco y qué efecto tendría su eventual reversión sobre la solvencia declarada de la entidad.

Precisamente, los estados financieros de ueno bank revelan la existencia de una gigantesca cuenta denominada “Derechos Fiduciarios” (Nota c.7.c – Inversiones), donde el banco registra G. 2.105.743.700.534 (US$ 353 millones). Este activo —equivalente al 99,44% de todo el Patrimonio Neto del banco, de G. 2.117.665.237.768— corresponde a un fideicomiso constituido por los “costos derivados del proceso de reorganización del modelo de negocio post fusión” con Visión Banco.

La venta de cartera a Vinanzas S.A.

La duda del Congreso: El Congreso indaga si el BCP auditó una millonaria operación de venta de cartera por valor de US$ 35.000.000 y G. 36.900.000.000 a la firma Vinanzas S.A., y si constató que los fondos desembolsados fueron transferidos de vuelta a favor de la misma compradora el mismo día, lo que constituiría una “financiación indirecta prohibida” bajo el Art. 7° de la Resolución N° 15/2024 del BCP. Asimismo, consulta si se analizó la colocación de bonos de las firmas vinculadas ITTI S.A.E. y Grupo Vázquez S.A.E. adquiridos por Technoma S.A. y Factopar S.A..

Sobre estas operaciones específicas con Vinanzas, Technoma y Factopar, ABC no ha tenido acceso hasta ahora a la documentación que permita comprobar la trazabilidad señalada en el pedido legislativo. Sin embargo, publicaciones anteriores de este diario sí documentaron la magnitud de las relaciones de Ueno con empresas de su mismo conglomerado.

El balance 2025 registra, por ejemplo, G. 385.276 millones agrupados como anticipos a proveedores de software, gastos pagados por adelantado y otros conceptos con personas y empresas vinculadas. Asimismo, documentos públicos confirman que ITTI —una de las firmas mencionadas ahora por el Senado— es controlada en 94,41% por Grupo Vázquez y participó en la migración del core bancario de Ueno a la nube.

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La “bolsa genérica” del software

Los legisladores interrogan al BCP sobre los mecanismos aplicados por la Superintendencia de Bancos para fiscalizar el cumplimiento del Plan de Cuentas. No menciona específicamente por qué se tolera que grandes entidades financieras mantengan masivos activos inmovilizados en rubros tecnológicos genéricos.

Sin embargo, ese es uno de los puntos que llama la atención al sector financiero paraguayo. Al cierre del ejercicio contable 2025, Ueno declaró un activo neto de G. 761.444 millones (US$ 127 millones) bajo el rótulo “Bienes Intangibles – Sistemas” (Nota c.9 – Cargos Diferidos e Intangibles).

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En diciembre de 2024, el propio regulador emitió la Resolución SB.SG. N.º 00105/2024, la cual creó de forma obligatoria la subcuenta 337005 “Bienes Intangibles - Softwares - Inversiones Mayores”. El objetivo de esta norma era transparentar e individualizar las inyecciones tecnológicas de gran envergadura para evitar que las entidades “inflaran” de forma artificial sus activos patrimoniales.

Lo que respondió Ueno

Nuestro diario se comunicó con el gerente de Ueno, Juan Gustale, para consultar sus descargos sobre este listado de preguntas que surgió esta mañana en el Senado.

En ediciones anteriores, ABC ya había solicitado una entrevista con dicha entidad, pero la misma no se ha concretado, pese a la promesa de la directiva de Ueno de gestionarla.

Hoy, Gustale señaló vía WhatsApp: “No tenemos nada que declarar sobre el tema”. Desde el BCP, al mismo tiempo, no han respondido hasta el cierre de esta nota al pedido de informes remitido por nuestro diario.