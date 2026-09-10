Peña prepara maletas y esta vez viajará a Nueva York para Asamblea de la ONU

El debate general del 81º período de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se celebrará del martes 22 al sábado 26 de septiembre y el lunes 28 de septiembre de 2026, en Nueva York, Estados Unidos de América (EE.UU.).

El tema propuesto para el debate general del 81º período de sesiones es “Restaurar la confianza y gestionar la transformación a fin de que las Naciones Unidas generen resultados para todos”.

Fuentes del Poder Ejecutivo confirmaron que el jefe de Estado, Santiago Peña, asistirá al debate general de la ONU, lo que supondrá su presencia por cuarto año consecutivo, desde que asumió el poder el 15 de agosto de 2023. El mandatario prevé viajar al país norteamericano este fin de semana. Lo acompañará una reducida comitiva, entre ellos, el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano.

Conforme a datos, será el viaje N° 71 de Peña desde su asunción al Poder Ejecutivo.

En diplomacia se estila que los presidentes y jefes de Estado asistan al cónclave que agrupa a 193 países, al inicio y al final de sus mandatos. Pero asiste de manera consecutiva desde el 2023.

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No estará en el país en plena crisis con médicos

El viaje de Santiago Peña a Estados Unidos coincidirá con la crisis en el sistema de salud pública, y con otra anunciada huelga nacional de médicos que se anuncia para el 21 y 22 de setiembre.

Hasta ahora, el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) sigue en arduas negociaciones con el Ministerio de Salud, a cargo de la cuestionada María Teresa Barán, con la intermediación de senadores, que instaló una comisión de crisis, en busca de desactivar la crisis, que no solo se remite al reclamo de reajuste salarial, sino también al de mejores condiciones laborares y a la falta de insumos y medicamentos en los hospitales públicos.

Peña también estuvo ausente en Asunción en la primera huelga de médicos en todo el país, a finales de agosto pasado. En esa ocasión, el mandatario se trasladó a Encarnación donde se instaló durante cuatro días para participar activamente del programa del WRC Rally del Paraguay 2026.

Incluso en el cierre de la competencia motor, el domingo 30 de agosto, se vio a Peña relajado, bailando con la primera dama Leticia Ocampos, reflejando que estaba ajeno a la crisis en salud pública, hecho que ya desencadenó cuestionamientos del primer anillo del expresidente y actual titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, quien le exhortó en junio pasado que la salud sea una prioridad en su Gobierno.

Otro frente de conflicto es el pedido de informes de senadores colorados cartistas al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre operaciones de Ueno Bank (propiedad de exsocios de Santiago Peña), que lidera la tenencia de depósitos multimillonarios del Estado y del Instituto de Previsión Social (IPS), hecho que se inició con la asunción del Presidente el 15 de agosto de 2023.