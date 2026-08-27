Huelga de médicos: Peña y Alliana de copilotos en el rally y nadie en la conducción del país

No en vano el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) que lidera la huelga nacional de médicos, iniciada el lunes, anunció el traslado de sus protestas hasta Itapúa, donde se desarrolla el Rally Mundial y donde están el presidente de la República, Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, totalmente descarriados de la realidad del país.

Mientras Peña y Alliana disfrutan de la adrenalina del deporte motor, las negociaciones para el levantamiento de la huelga de médicos, que exigen mejores condiciones salariales, se encuentran en un bache y sin avances, en gran parte, porque esta mañana los ministros de Economía, Óscar Lovera y de Salud, María Teresa Barán, no fueron capaces de acercar ninguna propuesta concreta de solución.

Ambos ministros, durante una reunión convocada esta mañana por el presidente del Congreso, senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, junto a sus colegas de otras bancadas y los representantes de gremios médicos fueron incapaces de plantear ninguna propuesta de solución concreta a la crisis.

Es más, el desconcierto es tal entre los propios cartistas que van de contramano incluso a una de sus principales promesas de campaña -una de las pocas que aún no han incumplido- que es no aumentar los impuestos.

Durante la reunión, el senador cartista y nada más que presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, senador Silvio “Beto” Ovelar planteó aumentar los impuestos para cubrir el déficit que impide cumplir, entre otras cosas, con el aumento salarial requerido por los médicos.

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El planteamiento de Ovelar no es azaroso, ya que lejos de plantear recortar escandalosos beneficios propios, como su salario de G. 37.900.000 al mes, o el de su esposa, la directora jurídica de Itaipú, Iris Magnolia Mendoza, que cobra al mes G. 103.186.506, plantea volver a cargar al ciudadano con una mayor presión impositiva.

Esto presuntamente con el fin de intentar endilgar al justo reclamo de los médicos un eventual apriete mayor al bolsillo de todos los ciudadanos, en vez de cargar ellos con su responsabilidad política.

De hecho, el planteamiento de aumento impositivo es ya un comodín recurrente entre “Beto” Ovelar y Santi Peña, donde el primero sale a plantearlo y el segundo a negarlo para quedar bien, tal como lo hicieron apenas en marzo pasado.

Ovelar propone elevar IRP y el IVA contrariamente a la postura de Peña

“En algún momento tenemos que aumentar la carga impositiva; de lo contrario no vamos a poder llevar adelante las grandes transformaciones”, había planteado a inicios de año, a lo que Peña había respondido: “Yo he dicho claramente, mientras yo sea presidente de la República, personalmente no voy a plantear ni voy a discutir sobre un aumento de los impuestos”.

El planteamiento de Ovelar contradice de hecho la postura del líder de la bancada de Honor Colorado, Natalicio Chase, que más temprano salió a rechazar rotundamente un posible aumento del impuesto selectivo al consumo de tabaco, iniciativa planteada ayer por senadores colorados disidentes y opositores.

¿Peña y Alliana ignoran a Cartes?

Peña y Alliana incluso se dan el lujo” de “ignorar mundialmente” al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, su principal sostén político, que por lo único que les había estirado la oreja era precisamente por la situación de la salud pública en nuestro país.

“Una de las principales preocupaciones del pueblo es la situación de la salud pública, por ello, exhortó respetuosamente al presidente a que, a partir de esta etapa de gobierno, se otorgue máxima prioridad al fortalecimiento del sistema nacional de salud“, había dicho en junio pasado Horacio Cartes cuando Peña fue a la Junta de Gobierno a rendirle cuentas antes que al Congreso.