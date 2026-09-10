Sole Núñez presenta sus propuestas para jóvenes: salud mental, bus universitario y alquiler accesible

La candidata a la Intendencia por la Alianza Juntos por Asunción, Soledad Nuñez, presentó en el Parque Carlos Antonio López el Eje Juventud de su Plan de Soluciones para Asunción. Dijo que se centró en los temas más difíciles de resolver para los jóvenes a partir de las graves falencias que tiene la ciudad, como el tránsito, la inseguridad, la falta de apoyo y las adicciones, entre otros temas.

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“Cuando un joven me dice que tuvo que irse de Asunción porque no podía pagar el alquiler, duele. También duele, cuando no puede recibir atención psicológica porque en el sector privado es muy caro; cuando tiene que levantarse muy temprano o regresar tarde a casa, pagar una plataforma porque no hay transporte público o volver sin saber qué le puede pasar en el camino; cuando quiere emprender y se encuentra con una municipalidad que le pone trabas. Todo eso le importa a una ciudad y por eso queremos poner a la juventud en el centro de la agenda municipal”, señaló.

De esta manera, enumeró los principales planes para dar soluciones a la problemática que afecta a los jóvenes asuncenos.

Presentó sus propuestas

Centro de Atención Integral a la Salud Mental. “La salud mental no debería ser un lujo en la ciudad”, dijo Sole al anunciar la creación de un Centro de Atención Integral a la Salud Mental en Asunción. Además, se refirió al fortalecimiento de la red de dispensarios para que la atención psicológica y psiquiátrica llegue a todos los barrios y anunció la creación de una línea gratuita de atención psicológica las 24 horas, con “un primer contacto real sin turno, sin vueltas y sin costo”.

Tarjeta Bienestar Joven. En el marco del cuidado de los jóvenes, anunció que se lanzará una tarjeta que articulará beneficios y/o descuentos especiales para consumo y realización de actividades deportivas y culturales.

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Bus universitario gratuito. “La municipalidad va a disponer de un bus gratuito universitario que conectará las principales universidades con los puntos estratégicos de la ciudad. Primero vamos a hacer las gestiones para conseguir en alianza la donación de los buses que necesita Asunción y luego vamos a direccionar todo el combustible que se ordeña anualmente, para que nuestra red de buses universitarios pueda funcionar”, sostuvo.

Alquiler accesible para jóvenes. Enfocado en la población joven que estudia y/o trabaja en la capital, Núñez anunció que se creará el “Bono juventud”, a través del cual la Municipalidad cubrirá la garantía de alquiler de los jóvenes, “para que los que están no tengan que irse y los que se fueron, puedan volver”, expresó Sole.

No explicó cómo piensa hacer esto con una comuna en números rojos, con millonarias deudas y la carga de más de 9.000 funcionarios públicos, cientos de ellos con dudosas funciones.

Centro de emprendedores. También prometió un espacio que brinde apoyo real a las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), las startups (empresas emergentes) y a quienes tengan una idea de negocio.

“Para eso vamos a reformar el Centro de Promoción Empresarial (CEMUPE), para acompañar a los jóvenes con mentorías, acceso a capital semilla y asesoría básica legal y contable para que quienes promuevan la cultura emprendedora lo puedan hacer en nuestra ciudad”, señaló la candidata.

Reconvertir los parques

Dijo que las soluciones incluyen además la reconversión de los predios tales como el Parque Carlos Antonio López o el Jardín Botánico como lugares accesibles para aprender oficios - con los viveros municipales, por ejemplo- hacer deporte, disfrutar de la naturaleza y participar de actos culturales, todo a favor de la salud mental.

“Estas propuestas reflejan la prioridad que damos a la juventud. Los jóvenes tienen que dejar de estar solo en los discursos lindos, porque no solamente son el futuro, son el presente”, sostuvo la candidata a la intendencia de Asunción.