Soledad Núñez presentó sus cinco estrategias de gobierno para Asunción

La intendentable de la oposición Soledad Núñez presentó su plan de gobierno, en donde dijo que el enfoque será una “municipalidad sin corrupción”, algo que, según agregó su adversario Camilo Pérez (ANR-HC) no puede decir porque forma parte del mismo equipo que hundió a Asunción en el abandono actual.

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“El día de las elecciones vamos a elegir si seguir el mismo destino que nos trajo a este sitio, o si vamos a reescribir la historia de Asunción. Una municipalidad sin corrupción, algo que mi adversario no puede decir porque se mantiene de las cajas paralelas y la administración oscura”, sostuvo Soledad Núñez.

Presentó las cinco estrategias de gobierno de llegar a la Municipalidad de Asunción el próximo 4 de octubre tras las elecciones con los siguiente ejes:

Asunción se ordena

Asunción se limpia

Asunción se mueve

Asunción se cuida

Asunción que produce

Soledad Núñez indicó que también tendrá cinco estrategias específicas enfocadas en el plan de ordenamiento urbano, gestión de las costas, profesionalización del funcionariado, ordenamiento de las finanzas municipales y la recuperación de los bienes municipales.

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Agregó que también tiene definidas 500 soluciones que tienen como meta llegar a los 500 aniversario de la Capital con una ciudad más limpia, ordenada y amigable con el ciudadano.

La candidata manifestó que el objetivo es trabajar con el ciudadano, con los vecinos, para volver a recuperar la ciudad, las plazas, las calles y tener una Asunción en orden, sin basura en cada esquina y con más sitios recreativos y culturales.

Del acto participaron autoridades nacionales como los senadores y diputados junto con candidatos a la concejalía de Asunción.