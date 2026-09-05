Política
05 de septiembre de 2026 a la - 15:08

Soledad Núñez presentó sus cinco estrategias de gobierno para Asunción

Soledad Núñez en podio, gesticulando mientras pronuncia su discurso, rodeada de asistentes en un evento al aire libre.
La intendentable Sole Núñez presentando soluciones estratégicas para recuperar la imágen de la ciudad de Asunción.Luis López Nery Huerta

La candidata de la oposición a la intendencia de Asunción Soledad Núñez presentó sus cinco estrategias generales, sus estrategias específicas y las 500 soluciones que hará de llegar a la Municipalidad de Asunción para mejorar la ciudad.

Por ABC Color

La intendentable de la oposición Soledad Núñez presentó su plan de gobierno, en donde dijo que el enfoque será una “municipalidad sin corrupción”, algo que, según agregó su adversario Camilo Pérez (ANR-HC) no puede decir porque forma parte del mismo equipo que hundió a Asunción en el abandono actual.

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“El día de las elecciones vamos a elegir si seguir el mismo destino que nos trajo a este sitio, o si vamos a reescribir la historia de Asunción. Una municipalidad sin corrupción, algo que mi adversario no puede decir porque se mantiene de las cajas paralelas y la administración oscura”, sostuvo Soledad Núñez.

Presentó las cinco estrategias de gobierno de llegar a la Municipalidad de Asunción el próximo 4 de octubre tras las elecciones con los siguiente ejes:

  • Asunción se ordena
  • Asunción se limpia
  • Asunción se mueve
  • Asunción se cuida
  • Asunción que produce
Sole Nuñez presentó las 5 estrategias generales para Asunción.
Sole Nuñez presentó las 5 estrategias generales para Asunción.

Soledad Núñez indicó que también tendrá cinco estrategias específicas enfocadas en el plan de ordenamiento urbano, gestión de las costas, profesionalización del funcionariado, ordenamiento de las finanzas municipales y la recuperación de los bienes municipales.

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Agregó que también tiene definidas 500 soluciones que tienen como meta llegar a los 500 aniversario de la Capital con una ciudad más limpia, ordenada y amigable con el ciudadano.

La candidata manifestó que el objetivo es trabajar con el ciudadano, con los vecinos, para volver a recuperar la ciudad, las plazas, las calles y tener una Asunción en orden, sin basura en cada esquina y con más sitios recreativos y culturales.

Del acto participaron autoridades nacionales como los senadores y diputados junto con candidatos a la concejalía de Asunción.