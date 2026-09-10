Yamil Esgaib insiste con proyecto de “perros potencialmente peligrosos”

El diputado Yamil Esgaib (ANR-HC) volvió a presentar su polémico proyecto de ley que busca catalogar a unas 20 razas de perros como “potencialmente peligrosos” y exigir a los propietarios el registro de cada can.

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En el 2023 el diputado cartista ya presentó un proyecto similar que en la Cámara Baja fue aprobado debido a la mayoría cartista. Sin embargo, en el Senado se rechazó, y luego los senadores en la segunda vuelta, se ratificaron en su rechazo por lo que pasó al archivo en el 2024.

Incluso la Dirección Nacional de Defensa y Salud Animal, en su dictamen, había indicado que la iniciativa sería innecesaria, por que la Ley N° 4840/13, “De Protección y Bienestar Animal”, modificada por la Ley N° 5892/17, ya la reglamentaba.

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En esta ocasión, Yamil Esgaib argumenta la necesidad de aprobar su proyecto a raiz de un reciente ataque mortal que sufrió un caniche de parte de dos perros de gran porte que estaban sueltos por el vecindario en Luque.

Las “razas peligrosas” según Esgaib

El proyecto de ley en esencia no presenta grandes cambios y vuelve a catalogar a las siguientes razas de animales como potencialmente peligrosas, sin ningún criterio técnico.

Pit Bull, Pit Bull Americano, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila, Fila Brasileiro, Tosa Inu, Akita Inu, Doberman, Mastín Napolitano, Perro de Presa Canario, Perro de Presa Mallorquín, Bullmastiff, Mastiffo Mastín Napolitano, Pastor Alemán, Husky Siberiano, Chow chow, Bull Terrier, Cimarrón Uruguayano.

Asimismo, se considera perro potencialmente peligroso a los que tengan “más de 20 kg de peso, perfil torácico de entre 60 y 80 cm, cabeza voluminosa y cuello corto, fuerte musculatura, mandíbula grande y boca profunda, resistencia física, carácter fuerte y marcado, y todos los perros sin inhibición de mordida”.

En el proyecto también se establecen disposiciones sobre la tenencia de estos perros, así como la creación de un Registro Nacional dependiente de la Dirección Nacional de Protección Animal para consignar a todos los propietarios, criadores, importadores o tenedores de perros. Esta inscripción tendrá un costo equivalente a un jornal mínimo.