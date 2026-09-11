Agricultura rompe acuerdo con la AIAP y asume control del registro de agrónomos ¿qué hay detrás?

La resolución firmada por el titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, por la cual se rescinde un convenio vigente desde 1996, se da poco después de que la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Paraguay (AIAP) reeligiera a Víctor Miranda Cáceres como su presidente para el periodo 2026–2028.

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Meses atrás, Miranda Cáceres ya había protagonizado cruces con el ministro Giménez debido al nombramiento del abogado Óscar Miguel Aldama Castillo como coordinador general del proyecto “Mejoramiento de la Inserción a los Mercados Agrarios” (PIMA), iniciativa que maneja un millonario presupuesto proveniente del Banco Mundial.

Según versiones, el ministro Giménez asumió que la cúpula de la AIAP opera políticamente a favor del expresidente Mario Abdo Benítez, por lo que tomó la decisión pese a que esta afectaría a más de 10.000 profesionales del sector.

Lo que dice el titular de la AIAP

En comunicación con ABC Digital, Víctor Miranda Cáceres, presidente de la AIAP, lamentó la determinación del ministro de Agricultura de romper un convenio de casi 30 años de vigencia, a través del cual se han expedido más de 9.000 matriculaciones.

Aclaró que cada asociado abona únicamente G. 200.000 al año, por lo que descartó que la entidad maneje grandes fondos económicos.

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Aunque prefirió no confirmar la existencia de un trasfondo político en la decisión, sostuvo que, a lo largo de su carrera ha desarrollado actividades estrictamente gremiales y dentro del sector privado.

No obstante, admitió que el oficialismo pudo haber confundido su gestión con la trayectoria política de su padre, Víctor Miranda Ocampos, exconsejero de Yacyretá y precandidato a senador por el equipo del movimiento Fuerza Republicana (liderado por Mario Abdo Benítez y el exaspirante presidencial Arnoldo Wiens).

Asimismo, evitó hacer paralelismos entre el trato hacia la AIAP y el favoritismo mostrado por el cartismo hacia la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI), entidad privada de intendentes que controla la emisión del registro de conducir a nivel nacional.

Argumentos de la resolución

De acuerdo con la resolución rubricada por el ministro Carlos Giménez, la rescisión del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MAG y la AIAP —suscrito el 20 de diciembre de 1996— se fundamenta en un supuesto “incumplimiento de las obligaciones contractuales” y por “contravenir normas legales de orden público”.

En el documento se dispone que, a partir de la fecha, el MAG asumirá la administración, control y la fiscalización exclusiva del Registro Profesional de Ingenieros Agrónomos, invocando el cumplimiento de la Ley Nº 836/62 y el Decreto Nº 5131/69.