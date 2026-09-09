D’Ecclesiis Vs. Giménez: Unidad granítica tambalea en San Pedro

Tras las internas coloradas hubo una unidad “pegada con saliva” entre el gobernador Freddy D’Ecclesiis y el ministro de Agricultura Carlos Giménez en San Pedro con el objetivo de que el Partido Colorado no caiga como en el este del país.

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Las constantes disputas entre ambos líderes cartistas sampedranos habían incluso motivado que el propio presidente Santiago Peña les pidiera “bajar un cambio”; sin embargo, esa unidad parece que tambalea debido a que en la Cámara de Diputados se impulsa una reiteración de control minucioso a la gestión del gobernador.

Mientras diputados cartistas blindan de los pedidos de control a otros gobernadores colorados contantemente, primero se aprobó un pedido de informe a la gestión Freddy D’Ecclesiis desde el 2024 al primer semestre del 2026.

Si bien el gobernador cartista contestó el pedido impulsado por la diputada Carmen Giménez de Ovando, quien forma parte del equipo del ministro, ayer se volvió a aprobar una reiteración de la petición para un “control más minucioso”.

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La diputada cartista indicó que los documentos que remitió el gobernador eran parciales y sobre todo no contaban con un detallado respaldo.

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“Se recibió un informe del año 2024, sin documentos respaldatorios. Vuelvo a reiterar por qué en el original se pidió 2024, 2025 y primer semestre del 2026″, dijo la diputada cartista.

Las primeras observaciones técnicas

Carmen Giménez de Ovando también hizo un estudio desglosado de los documentos que ya recibió de la gestión de D’Ecclesiis y cuestionó duramente algunas acciones tomadas por el gobernador.

“De su ejecución presupuestaria de ingresos y gastos, disminuyó dinero para la construcción de un puesto de salud. Parece que al gobernador no le importa la salud”, dijo la diputada.

Agregó que, para “flexibilizar los controles” de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas el gobernador aumentó las transferencias de dinero a entidades sin fines de lucro.

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“Para entidades sin fines de lucro hubo más dinero, evadiendo así a Contrataciones Públicas. Los documentos no están firmados por los responsables de la ejecución”, dijo la diputada cartista.

La Cámara de Diputados aprobó ayer la reiteración de los documentos al gobernador D’Ecclesiis, quien tiene 15 días hábiles para remitir todas las documentaciones solicitadas.

La diputada Carmen Giménez de Ovando ya había responsabilizado en plena sesión al gobernador Freddy D’Ecclesiis, por la imputación por presunta corrupción de su esposo, el intendente de San Estanislao, Agustín Ovando (ANR, HC).