Conflicto médico: Chase dice que acuerdo de legisladoras fue paralelo a mesa del Senado

La firma de un acuerdo entre la ministra de Salud, María Teresa Barán; las senadoras Lilian Samaniego (ANR) y Noelia Cabrera (PLRA) y un sector de especialistas médicos generó una fuerte reacción entre los sectores más duros del gremio, que calificaron el pacto como un “error político” y cuestionaron la forma en que se desarrollaron las negociaciones.

En este contexto, Chase afirmó que desconoce los alcances del documento y sostuvo que las gestiones de las dos senadoras se desarrollaron de manera independiente a las acciones impulsadas por la Comisión Especial de Salud del Senado.

“Desconozco el trabajo que realizó Samaniego con Cabrera y la ministra porque ayer en la reunión no se habló al respecto. Van por cuerdas separadas del grupo de senadores que estuvo ayer en la reunión con los médicos”, declaró.

El senador aseguró que los legisladores que participaron de la reunión con representantes del gremio mantienen el compromiso de presentar las propuestas surgidas de esa instancia.

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Senado plantea escenarios para destrabar reclamo

Chase explicó que durante el encuentro con los médicos se analizaron tres o cuatro escenarios para intentar destrabar la crisis y evitar la huelga anunciada para el 21 y 22 de septiembre.

Según detalló, una de las bases de las propuestas consiste en establecer un piso salarial para el escalafón médico que tenga alcance para todo el gremio. Posteriormente, se podría discutir el reconocimiento salarial vinculado con el mérito académico y la formación profesional.

“Creo que los números en los cuales se trabajaron son alcanzables”, sostuvo.

Instó a mantener el diálogo

El titular de la bancada cartista insistió en que la prioridad es mantener el diálogo y encontrar una alternativa que permita responder a las reivindicaciones de los profesionales.

“Hay números que se pueden alcanzar y creo que esos escenarios van a satisfacer a los médicos. Lo que no se puede satisfacer en forma inmediata debería hacerse de forma gradual”, manifestó.

Chase dice que el acuerdo no representa al Congreso

El senador remarcó que el acuerdo alcanzado entre las senadoras, la ministra de Salud y un grupo de especialistas no constituye una iniciativa del Congreso Nacional, sino una cuestión particular de ambas legisladoras. “Hay que preguntarles a ellas”, afirmó.

Asimismo, consideró que el grupo de especialistas que suscribió el acuerdo representa solamente una parte de los profesionales involucrados en el reclamo y no refleja la totalidad del sector.

“Es solo una parte del estudio que hay que hacer, no es el estudio total”, señaló, al recordar que son alrededor de 12.000 los profesionales que reclaman un aumento salarial.

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“Bachi” Núñez se reunirá con Santiago Peña

Chase adelantó que este viernes está prevista una reunión entre el titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, y el presidente de la República, Santiago Peña.

El objetivo será abordar el reclamo de los profesionales de la salud y analizar alternativas para evitar que se concrete la huelga anunciada para septiembre.

El senador cartita instó a los médicos movilizados a continuar con el diálogo y aseguró que el Gobierno está realizando esfuerzos para encontrar una salida. “Creo que podemos llegar a una conclusión exitosa”, afirmó.

Horacio Cartes pidió priorizar la salud pública

Horacio Cartes, durante el acto por el aniversario de la Asociación Nacional Republicana (ANR) realizado hoy, instó al presidente Santiago Peña a priorizar la salud pública.

Al respecto, Chase sostuvo que se trata de una preocupación compartida tanto por la ciudadanía como por las autoridades del Poder Ejecutivo.