El Partido Colorado celebra 139 años de historia: por qué se recuerda el 11 de setiembre

La fecha de recordación de la fundación de la Asociación Nacional Republicana, conmemora la gesta institucional iniciada en 1887, en plena etapa de reconstrucción nacional tras la devastadora Guerra de la Triple Alianza (1864-1870).

Las bases de la nucleación se habían estructurado inicialmente en agosto de ese año en la casa del general Bernardino Caballero, héroe de la contienda bélica.

Junto a otros referentes de la época como José Segundo Decoud, Caballero impulsó la creación de un partido de raíces republicanas.

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El 11 de setiembre de 1887 tuvo lugar la asamblea constitutiva en la que se aprobaron formalmente los estatutos y el programa de gobierno partidario, lo que marcó el nacimiento oficial del Partido Colorado y configurando, junto a sufragios y nucleaciones opositoras contemporáneas, el sistema de partidos que modelaría la historia política del país.

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Presidentes de la Junta de Gobierno de la ANR

La nucleación política es hoy dirigida por el expresidente de la República Horacio Cartes, y en los últimos tiempos tuvo también como presidentes a Pedro Alliana, Lilian Samaniego, Nicanor Duarte Frutos y otros.

Programa de celebraciones

Las actividades conmemorativas oficiales organizadas para este 139.° aniversario comprenden los siguientes eventos centrales:

Para hoy a las 8 se hará entrega de una ofrenda floral en el Oratorio de Nuestra Señora de la Asunción y Panteón Nacional de los Héroes, con la presencia de autoridades partidarias, dirigentes y afiliados en homenaje a los fundadores.

Para mañana a las 9 está previsto un desfile de la Caballería Republicana sobre la calle 25 de Mayo, frente a la sede de la Junta de Gobierno de la ANR en Asunción. Está prevista la participación de más de 150 jinetes civiles que rinden tributo a la memoria ecuestre de Bernardino Caballero.

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Por su parte, la disidencia, liderada por Arnoldo Wiens, organiza una celebración para hoy a las 19 en Areguá.