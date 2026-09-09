Aniversario de la ANR: Cartismo y disidencia preparan festejo por separado

Este viernes 11 de setiembre, la Asociación Nacional Republicana (ANR) celebra 139 años de fundación, acaecida en 1887. La agrupación política presidida por el exmandatario Horacio Cartes, anunció que este viernes, a las 8:00, se prevé el acto central conmemorativo en el Panteón Nacional de los Héroes. En tanto, este sábado, está previsto, desde las 09:00, el Desfile de la Caballería Republicana, frente a la sede de la Junta de Gobierno de la ANR.

El aniversario del Partido Colorado, fundado por el general Bernardino Caballero en 1887, coincide con una escalada de cuestionamientos a la gestión del presidente de la República, Santiago Peña, economista sin militancia política, pero quien de la mano de Cartes llegó al poder el 15 de agosto de 2023.

Ahora, su mentor político, el líder del movimiento Honor Colorado, propició dos hechos clave de fuerte impacto político. Por un lado, el impulso de un pedido de informes firmado por senadores cartistas dirigido al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre las operaciones de Ueno Bank (propiedad de exsocios de Santiago Peña). Por el otro, el crecimiento de críticas de propios senadores oficialistas a la gestión en salud pública, agravada tras la huelga y la renuncia masiva de médicos especialistas del sistema público.

Lea más: Peña sale a hablar sobre su supuesto distanciamiento de Cartes

Disidencia prepara su festejo en Areguá

El Comando Político del Partido Colorado de Areguá, prepara una “gran celebración” con motivo del 139 aniversario de la Asociación Nacional Republicana, en un encuentro que reunirá a dirigentes, referentes y correligionarios de las 9 compañías y los 4 barrios de la ciudad de Areguá.

El festejo se iniciará a las 19:00 en el salón de eventos de la familia Quiñónez, ruta Areguá–Ypacaraí, Compañía Estanzuela – Areguá.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Misiones: “Abrazo republicano” es solo una fachada, dicen

Conforme a los datos, la jornada contará con la presencia del presidenciable del movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, quien acompañará a la dirigencia colorada de Areguá y de otros distritos del departamento Central.

La celebración coincide además con el cumpleaños de doña Jacinta Fleytas, madre de Humberto Denis Torres Fleytas, intendente municipal saliente de Areguá y presidente de la Seccional Colorada Nº 433–Valle Pucú.