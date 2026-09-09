Aniversario de la ANR coincide con críticas del primer anillo cartista a Peña por Ueno y salud

Este viernes 11 de setiembre, la Asociación Nacional Republicana (ANR) celebra 139 años de fundación, acaecido en 1887. La agrupación política presidida por el expresidente Horacio Cartes, anunció que este viernes a las 8:00, se prevé el acto central conmemorativo en el Panteón Nacional de los Héroes. En tanto, este sábado, está previsto, desde las 09:00, el Desfile de la Caballería Republicana, frente a la Junta de Gobierno de la ANR.

El aniversario del partido fundado por el general Bernardino Caballero coincide con una escalada de cuestionamientos a la gestión del presidente de la República, Santiago Peña, economista sin militancia política, pero que de la mano de Cartes llegó al poder el 15 de agosto de 2023.

Ahora, su mentor político, el líder del movimiento Honor Colorado, propició dos hechos clave de fuerte impacto político. Por un lado, el impulso de un pedido de informes firmado por senadores cartistas dirigido al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre las operaciones de Ueno Bank (propiedad de exsocios de Santiago Peña). Por el otro, el crecimiento de críticas de propios senadores oficialistas a la gestión en salud pública, agravada tras la huelga y la renuncia masiva de médicos especialistas del sistema público.

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Pedido de informes al BCP sobre operaciones de Ueno Bank

Senadores de la bancada de Honor Colorado presentaron este lunes último un proyecto de resolución para solicitar informes al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre el cumplimiento de los límites prudenciales y las medidas aplicadas a Ueno Bank SA.

El documento abarca aspectos normativos, seguimiento de excesos, trazabilidad de fondos y riesgo sistémico con respecto a operaciones con empresas o personas vinculadas. La iniciativa apunta a transparentar y determinar si la entidad, que concentra una masiva cantidad de fondos públicos y del Instituto de Previsión Social (IPS), sobrepasó los límites legales en operaciones con empresas vinculadas y evaluar el nivel de control ejercido por la banca matriz.

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El proyecto de resolución desglosa consultas técnicas sobre transacciones específicas. En su apartado sobre excesos registrados, pide saber si la Superintendencia detectó que Ueno Bank sobrepasó los límites permitidos en operaciones con firmas vinculadas como Mowi S.A., Grupo M S.A., Grupo Hendy S.A., Tuiu S.A., Franede S.A. y Aime S.A. Corredores de Seguros.

Asimismo, el documento solicita verificar la trazabilidad de una operación de venta de cartera a Vinanzas S.A. por valor de US$ 35.000.000 y G. 36.900.000.000.

En otro de los apartados se consulta si se analizó la emisión y colocación de bonos de partes vinculadas, citando a ITTI S.A.E., Grupo Vázquez S.A.E. y la propia entidad, adquiridos por Technoma S.A. y Factopar S.A.

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Fondos públicos, IPS y trazabilidad interna

El documento indaga, además, sobre la evaluación de “riesgo de concentración fiscal y previsional” que debió practicar el BCP ante la magnitud de los depósitos del IPS y otras entidades públicas en el banco propiedad del Grupo Vázquez.

Pese a lo minucioso del requerimiento, el senador colorado cartista Natalicio Chase descartó temores de fondo. “No tememos que el dinero público esté en riesgo. Lo que sí queremos verificar es que no se hayan sobrepasado los límites establecidos por los reglamentos y las leyes”.

Conforme a los datos, la Cámara de Senadores prevé tratar y aprobar hoy en sesión ordinaria el pedido de informes al BCP sobre las operaciones de Ueno Bank. La entidad matriz tendrá 15 días para responder.

Reunión clave en la residencia de Cartes

Este lunes, luego del anuncio de la presentación del pedido de informes respecto a Ueno Bank, en la residencia del expresidente y titular de la ANR, Horacio Cartes, asistieron el primer anillo del jefe de Honor Colorado. El almuerzo de trabajo fue también en una coyuntura de crisis en la gestión de la salud pública del gobierno de Peña.

Conforme a los datos, asistieron además a la reunión el titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez; los senadores Antonio “Tony” Barrios y el líder de la bancada de Honor Colorado, Natalicio Chase; el ministro de la Vivienda y posible precandidato a la Vicepresidencia por el oficialismo, Juan Carlos Baruja; el asesor del Senado y exsenador, Sergio Godoy, y el jefe de gabinete de la ANR y asesor jurídico de Yacyretá, Eduardo “Presi” González Báez.

Los asistentes en la reunión tienen en común que forman parte del primer anillo del expresidente Cartes. A excepción de Natalicio Chase, los demás lo acompañan de cerca desde el 2013, en diferente cargos tanto públicos como partidarios.

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Leite dio detalles de la reunión con Cartes

La salud es la prioridad y se trabajará en el presupuesto”, expresó el senador colorado cartista Gustavo Leite, al dar detalles sucintos en la residencia de Cartes. En diálogo con ABC, el legislador informó que el encuentro giró en torno a la precariedad de insumos en los hospitales públicos.

“Nosotros somos Partido Colorado, somos el partido de gobierno. Hay mucha gente en Paraguay que necesita que el Estado le asista en su salud, en medicamentos sobre todo, y vamos a trabajar en eso. Estoy trabajando con exministros de salud y exdirectores del Incan para entender cuánto dinero hace falta. Si seguimos poniendo plata sin saber cuánto se necesita, no habrá resultados”, aseveró el parlamentario y exembajador paraguayo en Estados Unidos de América.

La reunión en la residencia de Cartes coincide además con la decisión de la Cámara de Senadores, que tiene previsto instalar una Comisión Especial de Crisis para el Estudio y Evaluación de la Situación del Sistema Nacional de Salud, en medio de la situación generada por la renuncia masiva de médicos especialistas. Las dimisiones fueron tras la huelga de médicos del sistema público en todo el país, que se movilizaron a fines de agosto pasado.

Respecto a la iniciativa impulsada por legisladores cartistas para que el BCP rinda cuentas sobre Ueno Bank —entidad que concentra millonarios fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y depósitos del sector público—, el senador Leite justificó la medida aduciendo la necesidad de cortar con las especulaciones.

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“Tampoco somos extraterrestres, no vivimos en la Luna. Todo Paraguay habla de que Ueno tiene algunas circunstancias llamativas. Lo que corresponde es dilucidar: ¿es cierto que hay algo raro o no? Si es cierto, ¿quiénes son los responsables? Y si no es cierto, que se acabe este rumor. No es bueno que se esté hablando de un banco; el sistema financiero es muy sensible”, argumentó Leite.

Asimismo, procuró desvincular explícitamente al líder de la Junta de Gobierno de la ANR de cualquier nexo patrimonial con la firma financiera.

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“Lo que queda claro políticamente es que el presidente Cartes no tiene absolutamente nada que ver con Ueno. No es accionista de Ueno, no fue accionista de Ueno y, como presidente del Partido Colorado, no puede hacerse responsable de lo que manejen los otros”, expresó el parlamentario, quien fue ministro de Industria y Comercio en los cinco años del mandato de Horacio Cartes (2013-2018).

Leite añadió que confía en el tratamiento de la resolución en la Cámara Alta y urgió al órgano regulador monetario a emitir una respuesta expedita. “Ojalá el BCP responda en dos días; le va a ayudar mucho a su imagen. No hay que enojarse por pedir transparencia”, manifestó.

Barrios admite errores en el manejo del conflicto con médicos

Otro elemento que alimentó las versiones sobre diferencias internas en el oficialismo colorado fueron las declaraciones del senador cartista Antonio Barrios, quien reconoció públicamente que existió una demora del gobierno de Santiago Peña para establecer canales de diálogo con los profesionales de la salud.

“Si puedo tener una crítica, es que la parte del Ministerio tardó en llegar a un diálogo. Tenés que sentarte a hablar de entrada, explicarles, porque cuando uno entra en una guerra ya pierde el sentido de la razón”, manifestó el legislador.

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Sus declaraciones fueron interpretadas como uno de los cuestionamientos más directos realizados desde el cartismo hacia la administración de Santiago Peña en medio de la crisis sanitaria.

Bachi advierte catástrofe ante renuncia masiva de médicos

El senador cartista Basilio ‘Bachi’ Núñez, presidente del Congreso Nacional dijo estar especialmente preocupado por el número de especialistas médicos que han renunciado al sector público desde la semana pasada.

El senador oficialista, médico de profesión, reconoció en repetidas ocasiones que el sistema público de salud en Paraguay está en crisis y planteó la semana pasada la posibilidad de realizar ajustes en el Presupuesto de Gastos de la Nación para 2027 con el fin de redireccionar fondos al sector de salud.

Hoy, el legislador cartista volvió a mencionar la necesidad de “mejorar el gasto público” y apuntó a ítems como los gastos por viajes en el Parlamento como un posible aspecto en el que se podrían hacer recortes.