Salud: “No podemos vivir a base de amparos” mientras miles quedan sin atención

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el legislador cartista Javier Zacarías Irún (ANR, HC), entrevistó a otros diez candidatos al cargo de Defensor del Pueblo.

Durante la jornada, los postulantes expusieron sus antecedentes profesionales y los lineamientos principales de sus propuestas, además de responder a las consultas formuladas por los miembros de la mesa asesora.

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En ese contexto, Zacarías Irún afirmó que, independientemente de quién resulte electo, el proceso permite recoger valiosos aportes para fortalecer institucionalmente a la Defensoría.

Comparecieron ante la comisión:

Alexis María Báez Figueredo

Alisse Riveros Caballero

Óscar Atanacio Delvalle Argüello

Olga María Paredes Brítez.

Virgilio Benítez Rojas

Carlos Alberto Benítez Martínez

Rolando Daniel Martínez Ramírez

Orlando Tomás Castillo Caballero

Miguel José María Gómez Osuna

Inés María Raimunda Cortessi Rojas.

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Durante las exposiciones, Zacarías Irún sostuvo que el defensor del pueblo es el funcionario que “más cerca tiene que estar de la gente” y subrayó que su función no debe reducirse a la de un “secretario ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo”.

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Asimismo, remarcó que la institución debe “atender las necesidades de la gente” y que solo el día en que ya no existan ciudadanos obligados a judicializar su salud para acceder a tratamiento médico se podrá considerar que el organismo funciona eficazmente.

Añadió que el país no puede sostenerse mediante amparos que benefician a unas 50 personas mientras existe una multitud cuyos derechos fundamentales son vulnerados a diario. En ese marco, puntualizó que el nuevo titular tiene “que ir a las raíces y a la base del problema, resolver de fondo y hacer que las instituciones en el Paraguay funcionen”.

“Si la Constitución dice que debemos darles salud a todos los paraguayos, el defensor del pueblo tiene que encargarse de que todos los paraguayos tengan salud y no solamente los que tengan la oportunidad de conseguir un amparo en el Poder Judicial”, aseveró.