IPS y Poder Judicial buscarán poner “límites” a amparos para medicamentos

Este jueves, el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Isaías Fretes, se reunió con el titular de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, para dialogar sobre la definición de un mecanismo sobre la concesión de medicamentos a ciudadanos por medio de amparos judiciales.

Pacientes que requieren medicamentos de altos costos que deberían proveer el Estado o el IPS y que estas instituciones no tienen en ‘stock’ muchas veces recurren al Poder Judicial para que la provisión de esos fármacos sea obligada por medio de amparos judiciales.

Según estimó hoy el doctor Fretes, el IPS compró medicamentos solicitados por amparo por un valor aproximado de 11.000 millones de guaraníes solo en los últimos cinco años.

“Poner límites”

De acuerdo a lo que explicó hoy el titular del IPS en una conferencia de prensa posterior a la reunión en el Palacio de Justicia, se decidió crear una “mesa multidisciplinaria” con participación de la previsional, el Poder Judicial y el Ministerio de Salud Pública, que buscará “encauzar” la situación de los amparos para la compra de medicamentos “dentro de un marco legal que tenga un direccionamiento que sea conveniente para el paciente y para la institución”.

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Por su parte, Pablo Morínigo, director jurídico de la previsional, enfatizó que el IPS no busca rehuir de sus obligaciones de proveer medicamentos, pero indicó que se buscará “poner límites” a los amparos para la compra de fármacos.

“Hay muchos amparos donde no se dan quizás todos los presupuestos para entender que la persona es asegurada del IPS, pero muchos jueces hacen lugar al amparo porque está en juego la vida humana”, señaló el titular de la Corte Suprema.

Añadió que se buscará “delimitar las obligaciones de cada ente” en cuanto a los amparos y la compra de medicamentos, e insistió en que es necesario involucrar al Ministerio de Salud en el asunto, teniendo en cuenta que “el Estado es el garante de la vida”.

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El suministro de medicamentos ha sido uno de los principales problemas que ha enfrentado el IPS en los últimos tiempos.

Actualmente la previsional, que también atraviesa una crisis económica, impulsa tres licitaciones para la adquisición de medicamentos e insumos médicos por un valor total de más de 100 mil millones de guaraníes.