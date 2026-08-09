IPS: “Tienen que irse a la cárcel unos cuantos”, dice Derlis Maidana

El legislador Derlis Maidana dijo que varias personas vinculadas al Partido Colorado ingresaron al IPS con fines de lucro, principalmente en el área de compras de medicamentos. Como ejemplo, citó licitaciones en las que se presentaban propuestas por unos G. 70.000 millones, pero que finalmente eran adjudicadas por montos superiores a los G. 120.000 millones, lo que, según señaló, representaba un perjuicio directo para la entidad previsional.

Maidana realizó estas declaraciones durante el acto de lanzamiento de la candidatura a intendente de Santiago de Óscar Cuenca (ANR - HC) y de los postulantes a la Junta Municipal de Santiago, donde dialogó con medios de prensa.

Maidana

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El senador también expresó su respaldo a la investigación encabezada por el fiscal Julio Ortiz y pidió que las actuaciones continúen sin pausas hasta esclarecer cada uno de los hechos denunciados.

“Creo que este señor está tratando de hacer bien las cosas”, señaló, y remarcó: “Todos aquellos que hicieron mal su trabajo en el IPS tienen que irse a la cárcel”.

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Nueve imputados, entre ellos dos expresidentes

Recientemente, el fiscal Julio Ortiz imputó a nueve personas, entre ellas los expresidentes del IPS Vicente Bataglia (2021–2023) y Jorge Brítez (2023–2026), por el presunto delito de lesión de confianza.

La investigación se centra en las obras fallidas de quirófanos modulares del Hospital Central, adjudicadas a la firma Neighpart SA, con un perjuicio estimado en G. 61.000 millones.

El fiscal solicitó prisión preventiva y embargo de bienes para todos los imputados, argumentando riesgo de fuga y de obstrucción a la investigación. Sin embargo, el juzgado concedió libertad ambulatoria con cauciones millonarias a ocho de los nueve imputados.

La situación de Vicente Bataglia quedó pendiente. Según su defensa, el ex titular del IPS se encuentra en Italia y estaría gestionando su regreso para afrontar el proceso judicial.

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