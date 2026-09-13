Camilo Pérez promete plazas revitalizadas, transporte interno y seguidad en Zeballos Cue

El segundo acto zonal, el candidato a intendente de Asunción, Camilo Pérez por la Asociación Nacional Republicana (ANR) con vistas a las elecciones municipales del 4 de octubre, se reunió con adherentes en la Seccional N° 25. El acto contó con la participación de dirigentes, miembros del comando de campaña, presidentes de seccionales, vecinos, candidatos a concejales y referentes de la zona del barrio Zeballos Cue.

“Esto es algo que si no sos parte, no podés entender. Es un sentimiento que se lleva adentro y que se siente especialmente cuando estamos todos juntos”, expresó Camilo Pérez. El postulante a la Intendencia capitalina dijo que la ciudadanía “realmente busca un cambio para Asunción”. Además, el candidato a intendente expresó que, Zeballos Cué, “muy pronto tendrá plazas revitalizadas, mayor capacidad de transporte interno y más seguridad con la Policía de cercanía”.

El intendentable por Partido Colorado destacó además que la convocatoria y la participación registrada en Zeballos Cué son una muestra del compromiso y el gran trabajo que se viene realizando en todos los barrios de Asuncion y del acompañamiento que está generando la campaña.

Cuenta regresiva para los comicios municipales

Asistieron a la actividad proselitista en Zeballos Cue, el jefe de campaña, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre y el coordinador general de campaña, senador colorado disidente Arnaldo Samaniego.

Conforme de los datos, a agenda territorial continuará este jueves 17 de septiembre en la Seccional N° 2, de cara a las elecciones municipales del 4 de octubre.