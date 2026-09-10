Lista de candidatos a intendente en Paraguay

Las elecciones municipales en Paraguay definirán la conducción de los municipios en todo el país. Además de la capital, Asunción, la carrera electoral convoca a las urnas a los ciudadanos de 260 municipios distribuidos en los 17 departamentos, sumando un total de 261 cargos ejecutivos comunales en pugna.

En el marco del artículo 154 del Código Electoral, un total de 54 organizaciones políticas —32 partidos y 22 movimientos— participarán en las elecciones internas simultáneas para definir a sus candidatos oficiales a intendentes y concejales municipales.

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A continuación, presentamos la nómina por departamento y distrito para verificar las candidaturas oficiales inscriptas para estas elecciones: