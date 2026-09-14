Política
14 de septiembre de 2026 a la - 20:15

Camilo Pérez promete a la comunidad boliviana revitalización de la feria en el Mercado 4

comunidad boliviana
El candidato a intendente de Asunción, Camilo Pérez (ANR) se reunió con la comunidad boliviana propietaria de comercios en el mercado 4. (Foto gentileza).

El candidato a intendente de Asunción, Camilo Pérez (ANR) se reunió con la comunidad boliviana en Paraguay, que poseen comercios en la Feria Boliviana, a quienes prometió la revitalización del Mercado 4 a partir de un acercamiento con los distintos sectores que forman parte de su dinámica diaria social y cultural.

Por ABC Color
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Con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre, el candidato a intendente de Asunción, Camilo Pérez, mantuvo hoy un encuentro con Luis Ignacio Riveros, presidente de la comunidad boliviana en Paraguay, comerciante de la Feria Boliviana y residente de la zona del Mercado N° 4, acompañado de miembros de la organización.

Conforme a los datos, Camilo Pérez planteó la revitalización del Mercado 4 a partir de un acercamiento con los distintos sectores que forman parte de su dinámica diaria, reconociendo el aporte de la comunidad boliviana en lo comercial, social y cultural. Por su parte, el comerciante Luis Ignacio Riveros “compartió la realidad de quienes trabajan y viven en la zona, desde su propia experiencia como comerciante y vecino”.

Durante el encuentro, Camilo Pérez destacó el potencial del Mercado 4 y planteó mejores condiciones para sus trabajadores, mayor orden y servicios, y el fortalecimiento de su identidad comercial, cultural y tradicional boliviana. “El primer paso para transformar Asunción es escuchar. Queremos conocer la realidad de quienes trabajan y viven en cada zona para plantear soluciones que respondan a sus necesidades”, manifestó el candidato a intendente capitalino y actual titular del Comité Olímpico Paraguayo.

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Calzas y conjuntos de buzos son los más solicitados en la Feria permanente de los bolivianos en el Mercado 4.
Calzas y conjuntos de buzos son los más solicitados en la Feria permanente de los bolivianos en el Mercado 4. (Foto de archivo).

Comerciante destacó la reunión

Por su parte, el comerciante Luis Ignacio Riveros señaló que es la primera vez que un candidato a intendente de Asunción invita a la comunidad boliviana a conversar sobre sus necesidades. “Para nosotros es muy importante esta oportunidad. Queremos ser parte activa de los cambios que necesita Asunción y creemos que podemos tener esa oportunidad”, manifestó