Camilo Pérez promete a la comunidad boliviana revitalización de la feria en el Mercado 4

Con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre, el candidato a intendente de Asunción, Camilo Pérez, mantuvo hoy un encuentro con Luis Ignacio Riveros, presidente de la comunidad boliviana en Paraguay, comerciante de la Feria Boliviana y residente de la zona del Mercado N° 4, acompañado de miembros de la organización.

Conforme a los datos, Camilo Pérez planteó la revitalización del Mercado 4 a partir de un acercamiento con los distintos sectores que forman parte de su dinámica diaria, reconociendo el aporte de la comunidad boliviana en lo comercial, social y cultural. Por su parte, el comerciante Luis Ignacio Riveros “compartió la realidad de quienes trabajan y viven en la zona, desde su propia experiencia como comerciante y vecino”.

Durante el encuentro, Camilo Pérez destacó el potencial del Mercado 4 y planteó mejores condiciones para sus trabajadores, mayor orden y servicios, y el fortalecimiento de su identidad comercial, cultural y tradicional boliviana. “El primer paso para transformar Asunción es escuchar. Queremos conocer la realidad de quienes trabajan y viven en cada zona para plantear soluciones que respondan a sus necesidades”, manifestó el candidato a intendente capitalino y actual titular del Comité Olímpico Paraguayo.

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Comerciante destacó la reunión

Por su parte, el comerciante Luis Ignacio Riveros señaló que es la primera vez que un candidato a intendente de Asunción invita a la comunidad boliviana a conversar sobre sus necesidades. “Para nosotros es muy importante esta oportunidad. Queremos ser parte activa de los cambios que necesita Asunción y creemos que podemos tener esa oportunidad”, manifestó