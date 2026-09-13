De Nenecho a Bello: qué cambió en la Municipalidad de Asunción

A más de un año de haber asumido la intendencia de Asunción, tras la renuncia de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), la administración de Luis Bello (ANR-cartista) mantiene idénticos problemas de gestión que su antecesor. Los sucesivos cambios de directores aplicados por el jefe comunal no lograron transformar una estructura municipal golpeada por la ineficiencia crónica y el deterioro generalizado de los servicios.

Pese a los discursos oficiales difundidos en redes sociales sobre miles de baches reparados y toneladas de basura recogidas, la capital expone una realidad diametralmente opuesta. Las calles y avenidas están sucias y destrozadas. Las intervenciones administrativas y los recambios de funcionarios funcionaron como un mero maquillaje institucional que defraudó las expectativas ciudadanas.

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La Dirección de Vialidad fue intervenida por el Ejecutivo municipal tras estallar el escándalo de corrupción denominado la “mafia del asfalto” y tras el cambio del exdirector Nicolás Duarte. A casi dos meses del nombramiento del interventor Óscar Pérez, el paisaje diario de Asunción continúa dominado por el abandono y los cráteres intransitables, mientras los responsables siguen impunes.

En paralelo, el servicio de recolección de basura sigue acumulando deficiencias críticas que colapsan los barrios capitalinos, pese a la millonaria compra de camiones recolectores y al mantenimiento del alquiler de camiones privados. La inestabilidad institucional en la Dirección de Servicios Urbanos, que vio pasar a cinco directores en menos de un año, profundizó la crisis ambiental sin frenar los vertederos.

Cajas paralelas y corrupción: Esquemas de apriete en la PMT, Vialidad y Defensa al Consumidor

La gestión de Bello acarrea además una seguidilla de denuncias que documentan la persistencia de esquemas de recaudación paralela en la Municipalidad de Asunción, que provienen de la gestión de Rodríguez y de periodos anteriores. Concejales y candidatos de la oposición denuncian que estas estructuras operan mediante la coacción a contribuyentes y comercios para desviar fondos municipales hacia fines proselitistas.

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Entre las dependencias salpicadas por denuncias de cajas irregulares figuran la Policía Municipal Fiscalizadora, a cargo de Constantino “Tino” Ayala (ANR-cartista); y la Dirección de Defensa al Consumidor, a cargo de Carlos Morel Gadea (ANR-cartista), ambos candidatos a concejales por el cartismo. Asimismo, se mantienen las denuncias de irregularidades operativas en la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y en el área de Servicios Urbanos, donde los controles institucionales brillan por su ausencia.

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Un ejemplo documentado recientemente es la denuncia de la diputada Johanna Ortega y de los candidatos a la concejalía de Asunción Bruno Martínez y Maximiliano Seiferheld que apunta a que funcionarios de Defensa al Consumidor acudían a locales gastronómicos para presionar a los propietarios mediante amenazas de multas. El concejal Álvaro Grau (PPQ) había denunciado el “cajoneo” de actas de intervención en la Policía Municipal Fiscalizadora como otra caja paralela.

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La red de desvío también operaba en Vialidad mediante la utilización de mezcla asfáltica, maquinaria pesada y camiones oficiales de la comuna en obras particulares realizadas en horas de trabajo. La denuncia del concejal Pablo Callizo (PPQ) apunta al desvío de 80 a 140 toneladas de asfalto y de alrededor de 1.200 litros de combustible por día. Como consecuencia de estos hechos, la gestión de Bello sumarió a 20 funcionarios, entre ellos, el ex director Duarte. La Fiscalía, en tanto, imputó a 5 personas, entre ellas 4 funcionarios de bajo rango.

Crisis financiera y riesgo legal: Millonarias deudas con bonistas y obras de desagüe con retrasos críticos

A un año de la gestión de Bello, la Municipalidad de Asunción profundiza una grave crisis financiera nacida de la gestión de Nenecho, tras acumular US$ 22,2 millones en vencimientos impagos de intereses correspondientes a bonos emitidos. Este pasivo multimillonario incluye deudas heredadas de las administraciones de Óscar “Nenecho” Rodríguez y Mario Ferreiro, arrastrando una morosidad persistente en el mercado de valores.

A pesar de los pagos parciales ejecutados por el intendente Luis Bello para disipar demandas judiciales, a la falta de un acuerdo global aprobado por la Junta Municipal se sumaron nuevos incumplimientos. Los reclamos fueron formalizados ante la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay, manteniendo en grave tensión la relación con los acreedores y bonistas.

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La asamblea convocada por la casa de valores para esta semana busca verificar el cumplimiento del desembolso de G. 41.101 millones prometido por la comuna y resolver la aplicación de acciones judiciales de ejecución contra la institución. El esquema financiero proyecta diferir G. 181.048 millones para marzo de 2027, trasladando el peso de la pesada deuda a las próximas gestiones, hasta su cancelación definitiva en el año 2035.

En el plano de la infraestructura urbana, las obras de desagüe pluvial prometidas con los bonos G8 registran retrasos alarmantes, producto del desvío de G. 512.000 millones del dinero de esa emisión durante la gestión de Nenecho. Bajo la gestión deBello, los proyectos de Santo Domingo, el Abasto y San Pablo, presentan avances de apenas 35%, 46% y 59%, respectivamente, excediendo ampliamente los plazos contractuales estipulados.

Elecciones Municipales del 4 de octubre: El cartismo apuesta por la continuidad del modelo Nenecho

A 20 días de las elecciones municipales del próximo 4 de octubre, los asuncenos tienen en las urnas una oportunidad de evaluar la continuidad o el castigo al modelo político vigente. Aunque pretende presentarse como un “cambio”, la candidatura oficialista de Camilo Pérez (ANR-cartista) representa el continuismo del modelo cartista dentro de la Municipalidad de Asunción.

La lista de candidatos a concejales del Partido Colorado está integrada por los mismos ediles que apañaron la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez y la actual gestión de Luis Bello. La oferta electoral incluye además a exdirectores de la administración comunal salpicados por las cuestionadas gestiones de los últimos años.

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Incluso los “nuevos rostros” incorporados en la lista se encuentran estrechamente vinculados a las estructuras políticas y operativas del mismo modelo de administración municipal. Tal es el caso, por ejemplo, de Axel Mongelós (ANR-HC), quien recientemente recibió el apoyo público de Enrique “Kike” Chávez, exdirector de la Policía Municipal, hoy “refugiado” en la Junta Municipal.

El electorado asunceno enfrentará en las urnas la disyuntiva de convalidar el esquema actual o rechazar en la papeleta de votación los antecedentes de crisis, deudas y desidia urbana acumulados. La contienda electoral definirá si el modelo político predominante logra retener el control de la corporación legislativa comunal tras los escándalos financieros y administrativos.