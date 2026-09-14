Contraloría detectó “jornaleros fantasmas” en Comuna de Saltos

Según la Contraloría, el intendente Héctor Morán (ANR) hizo pagos en concepto de “jornales” por G. 1.784 millones, que no cuentan con los informes de actividades realizadas por los funcionarios contratados durante el 2024. Es decir, se desembolsó millones, pero no se sabe qué trabajos hicieron los “jornaleros fantasmas”.

Incluso en las planillas presentadas por la administración municipal se asentaron los pagos por dependencias y no por cantidad de jornaleros, o por nombres de cada uno de ellos como exige la ley. Por ejemplo, se indica el pago por jornaleros de la Junta Municipal, o el pago por jornaleros de la Intendencia, pero sin desglosar el servicio prestado en la mayoría de los casos.

En su descargo al ente contralor, la municipalidad manifestó que los informes de actividades se realizan de manera trimestral y que la falta de certificados tributarios se debe a limitaciones administrativas.

Sin embargo, para la CGR no se aportaron evidencias suficientes que acrediten la efectiva prestación de servicios ni la regularidad tributaria de los contratados, por lo que la auditoria se ratifica en la observación.

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Por ejemplo, en febrero del 2024 se pagaron G. 29 millones a jornaleros del área de Tránsito, pero sin desglosar cuántos o a quiénes. Montos que van desde G. 1.000.000 hasta G. 132 millones tienen en concepto de “jornaleros” durante el periodo auditado.

Otras inconsistencias detectadas

La Contraloría General también detectó inconsistencias entre la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y el Sistema de Emisión de Comprobantes.

Además, se detectaron pagos realizados en concepto de Mantenimiento y Reparaciones Menores que no cuentan con todos los documentos respaldatorios por G. 42.610.000.

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Otro hecho llamativo que el intendente Héctor Morán no pudo levantar la observación fue por las autofacturas realizadas en concepto de Estacionamiento por G. 726.520.000.

Se constató que los comprobantes de ingreso carecen de los respaldos originales (vales o recibos), y las autofacturas no especifican el número de comprobante externo que las origina.

“La omisión de los datos de los contribuyentes en los comprobantes externos afecta la trazabilidad y la transparencia de los ingresos municipales, impidiendo verificar la legitimidad y el origen de los montos cobrados”, reza parte del informe del ente contralor.

Tenía “toquitos” y no facturas

En su descargo, Héctor Morán asegura que la Municipalidad de Saltos del Guairá contaba con todos los comprobantes; sin embargo, no pudo levantar las observaciones de los auditores por que no los presentó.

“La Municipalidad de Saltos del Guairá cuenta con todos los comprobantes de ingresos externos en el archivo municipal, destacando que los mismos son comprobantes pequeños, tipo toquitos”, respondió la Comuna.

Sin embargo, la CGR se ratificó en que la falta de evidencia documental y de procedimientos de verificación limita la validación técnica.

Agregó que la falta de documentación adecuada afecta la calidad del control interno sobre los ingresos municipales, afectando la transparencia y la trazabilidad de los ingresos municipales.

La gestión de Morán también había sido cuestionada por el ente contralor en sus gestiones 2021-2022 y 2023. Ahora los cuestionamientos son por su gestión 2024.