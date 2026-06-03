Internas en Saltos del Guairá: seis candidatos pujan en la zona de “la Madrina”

Claudio De Los Santos González Areco (ANR HC Lista 2C), presidente saliente de la Junta Municipal, es el candidato con el apoyo del cartismo y la poderosa Madrina del Norte, la diputada Cristina Villalba (ANR, HC).

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Ramón Alberto “Tito” Rojas Vallejos (ANR Honor Colorado Lista 2T) es otro candidato cartista. Es empresario en la frontera.

Nilson Esteban Quintana Rodríguez (ANR Unidad Colorada Canindeyú Lista 17) es el candidato independiente de la ANR. Es concejal departamental.

El intendente saliente Héctor Morán no busca el rekutú. Este denunciaba ser perseguido por la diputada Villalba, pero contaba con el apoyo del Ministro de Deportes César “el Tigre" Ramírez (ANR, HC).

Saltos del Guairá y Canindeyú perdieron la compensación económica en abril de 2024, cuando fue promulgada la Ley Hambre Cero. Dicha norma absorbió la Ley 5404/15 y los recursos que generaba, unos US$ 8 millones anuales.

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Fue responsabilizada la diputada Cristina Villalba (ANR-HC) por sus roces con el intendente Héctor Morán.

Opositores

Reina Isabel Flores Candia (“Unidos Por Saltos Del Guairá” Lista 33). Es presidenta de la Junta de Saneamiento.

Carlos César Haitter Cabrera (Partido Demócrata Cristiano Lista 1) busca el rekutú. Fue intendente del periodo 2006-2010 y 2015-2021. Fue candidato del PDP en 2015, se alió a los colorados y ahora pugna por otro periodo con el PDC. En 2020 fue sobreseído por un tribunal en una acusación por lesión de confianza por G. 1.300 millones correspondiente a su primera administración del periodo.

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Francisco Villalba Ramírez (PLRA Diálogo Azul Lista 100) es el único candidato liberal. Es respaldado por el movimiento liderado por el senador liberocartista Dionisio Amarilla.