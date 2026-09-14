Corina Falcón cuestiona cambios del Ejecutivo en salud publica e IPS

La presidenta de la Asociación de Educadores Rurales Sanjuaninos (AERS), Corina Falcón, cuestionó los recientes cambios dispuestos en el Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Previsión Social (IPS).

Sostuvo que la modificación genera preocupación y advirtió sobre la situación que atraviesan la población en los hospitales y los asegurados, tanto de Misiones como del país.

“Preocupada y muy preocupada, no tengo ninguna esperanza. Este cambio es un cambio político para que puedan seguir comiendo la miel de los fondos de la caja del IPS”, señaló Falcón en relación a la asunción de Isaías Fretes como ministro de Salud.

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La dirigente consideró que detrás de la modificación podría existir la intención de unificar los servicios de salud pública e IPS, pero cuestionó que esto se haga “a costa de los trabajadores”.

En ese sentido, sostuvo que continuarán los problemas relacionados con la infraestructura, la falta de especialistas y la disponibilidad de medicamentos.

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“Ya sufrimos bastante como pueblo por la falta de medicamentos, la huelga que continúa y las renuncias de numerosos especialistas. El enfermo no se va a sentir seguro en ninguna parte porque no tenemos ninguna garantía. No tenemos atención médica, no tenemos cama, seguimos peregrinando y no funciona el call center”, manifestó Falcón.

Uno de los principales cuestionamientos de la titular de la AERS se centró en la situación del IPS de San Juan Bautista. Afirmó que los asegurados llevan meses con dificultades para acceder a medicamentos. “No tenemos medicamentos desde hace cuatro meses, ni siquiera paracetamol!”, sostuvo.

Falcón recordó, además, que una delegación de asegurados y jubilados había solicitado al entonces presidente del IPS, Isaías Fretes, su presencia en Misiones pero según manifestó, el compromiso no se concretó.

Finalmente, Falcón convocó a los asociados de la AERS, tanto activos como jubilados, a una reunión este sábado, a las 08:30 hs., en la Casa del Maestro de San Juan Bautista, con el objetivo de analizar la situación y expresar el descontento de los sectores afectados.