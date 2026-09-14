Política
14 de septiembre de 2026 a la - 11:06

Corina Falcón cuestiona cambios del Ejecutivo en salud publica e IPS

Mujer mayor con gafas y abrigo claro, sentada en escritorio con expresión neutral en oficina decorada con un pequeño altar.
Corina Falcón, presidenta de la AERS, cuestionó los cambios impulsados por el Ejecutivo en Salud Pública e IPS y los atribuyó a intereses políticos.Jesús Riveros

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. La presidenta de la AERS, Corina Falcón, cuestionó los cambios en Salud Pública e IPS. Sostuvo que responden a intereses políticos, mientras persisten problemas que afectan a pacientes y asegurados.

Por Jesús Riveros

La presidenta de la Asociación de Educadores Rurales Sanjuaninos (AERS), Corina Falcón, cuestionó los recientes cambios dispuestos en el Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Previsión Social (IPS).

Sostuvo que la modificación genera preocupación y advirtió sobre la situación que atraviesan la población en los hospitales y los asegurados, tanto de Misiones como del país.

“Preocupada y muy preocupada, no tengo ninguna esperanza. Este cambio es un cambio político para que puedan seguir comiendo la miel de los fondos de la caja del IPS”, señaló Falcón en relación a la asunción de Isaías Fretes como ministro de Salud.

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La dirigente consideró que detrás de la modificación podría existir la intención de unificar los servicios de salud pública e IPS, pero cuestionó que esto se haga “a costa de los trabajadores”.

En ese sentido, sostuvo que continuarán los problemas relacionados con la infraestructura, la falta de especialistas y la disponibilidad de medicamentos.

“Ya sufrimos bastante como pueblo por la falta de medicamentos, la huelga que continúa y las renuncias de numerosos especialistas. El enfermo no se va a sentir seguro en ninguna parte porque no tenemos ninguna garantía. No tenemos atención médica, no tenemos cama, seguimos peregrinando y no funciona el call center”, manifestó Falcón.

Uno de los principales cuestionamientos de la titular de la AERS se centró en la situación del IPS de San Juan Bautista. Afirmó que los asegurados llevan meses con dificultades para acceder a medicamentos. “No tenemos medicamentos desde hace cuatro meses, ni siquiera paracetamol!”, sostuvo.

Falcón recordó, además, que una delegación de asegurados y jubilados había solicitado al entonces presidente del IPS, Isaías Fretes, su presencia en Misiones pero según manifestó, el compromiso no se concretó.

Dr. Isaías Fretes como nuevo ministro de Salud Pública y Bienestar Social y el Dr. Derlis León como nuevo presidente del IPS en reunión con el Presidente Santiago Peña
Dr. Isaías Fretes, nuevo ministro de Salud Pública y Bienestar Social y el Dr. Derlis León, nuevo presidente del IPS, en reunión con el Presidente Santiago Peña

Finalmente, Falcón convocó a los asociados de la AERS, tanto activos como jubilados, a una reunión este sábado, a las 08:30 hs., en la Casa del Maestro de San Juan Bautista, con el objetivo de analizar la situación y expresar el descontento de los sectores afectados.