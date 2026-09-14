Jubilados cuestionan designación de Derlis León al frente del IPS: “No cumple los requisitos”

La designación del doctor Derlis León como nuevo presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) generó críticas por parte de representantes de los jubilados.

Gustavo Canatta, presidente de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJP), afirmó que el médico no reúne las condiciones ideales para liderar la previsional en un momento marcado por desafíos financieros y administrativos.

El cambio se produjo este domingo, tras la salida de Isaías Fretes de la presidencia del IPS para asumir como ministro de Salud. León, quien se desempeñaba como gerente de Salud de la institución, fue promovido al máximo cargo dentro de la previsional.

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“No cumple los requisitos”, sostiene Canatta

Canatta calificó como una “sorpresa” la designación y manifestó que nuevamente se optó por una persona cuya formación está vinculada principalmente al área médica.

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“Hoy amanecemos con un nuevo presidente, una persona que no cumple los requisitos nuevamente para estar al frente del IPS”, expresó.

IPS no es solo salud

Según señaló, el principal error es considerar al IPS exclusivamente como una institución de salud, cuando gran parte de su responsabilidad está relacionada con la administración del sistema jubilatorio y de pensiones.

“Se sigue insistiendo que IPS es solo un problema de salud. Sin embargo, la parte importante es la jubilatoria y de pensionados, en que se debería tener la suficiente capacidad profesional en el área administrativa económica para poder llevar adelante un IPS por mucho más tiempo”, sostuvo.

El dirigente aclaró que sus cuestionamientos no responden a una cuestión personal contra León, sino a la preocupación de los jubilados respecto al perfil que consideran necesario para enfrentar la situación actual de la previsional.

Preocupación por la situación financiera del fondo jubilatorio

Uno de los puntos centrales de la crítica se relaciona con el estado financiero del IPS. Canatta recordó que existen problemas estructurales que requieren atención urgente, especialmente en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones.

También cuestionó declaraciones atribuidas a León, quien habría señalado que desconocía lo relacionado al manejo financiero de la institución.

“Caemos siempre en el mismo error de pensar que el IPS es solo salud. Se olvidan de que maneja importantes recursos financieros que deberían estar mejor administrados”, sostuvo.

El representante de los jubilados mencionó, además, que el titular del IPS debe tener la capacidad para poder atender las denuncias sobre una presunta concentración de fondos en determinadas entidades bancarias, dificultades en el cobro de alquileres y otros ingresos provenientes de bienes pertenecientes al IPS.

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Cuestionan cambios en hospitales por presuntas razones políticas

Canatta también criticó decisiones adoptadas durante la gestión de León como gerente de Salud, particularmente en relación con cambios en direcciones de hospitales.

Como ejemplo, mencionó el reemplazo de una “doctora respetada” en un centro asistencial del IPS en Tebicuary para designar a un odontólogo que, según afirmó, tendría vínculos políticos con el gobernador del Guairá, César “Cesarito” Sosa (ANR-HC).

El dirigente insistió en la necesidad de despolitizar la gestión de la previsional y priorizar criterios técnicos para las designaciones.

“Estas cuestiones tienen que terminar para que el IPS sea bien manejado. Se deben respetar las especialidades, los principios administrativos y llevar adelante un IPS sin políticos, que es lo que queremos”, declaró.

Falta de medicamentos e insumos, deuda pendiente

Otro de los cuestionamientos apunta a la situación del sistema de salud del IPS, especialmente por las recurrentes denuncias de escasez de medicamentos e insumos médicos.

Canatta consideró poco probable una mejora sustancial en este ámbito bajo la conducción de León, debido a que se desempeñó como gerente de Salud durante el periodo en que persistieron estas dificultades.

A su criterio, los problemas que afectan a los asegurados continúan sin resolverse y constituyen una de las principales demandas de los usuarios de la previsional.

Jubilados respaldan a Carlos Pereira para la presidencia

El titular de la Unión Nacional de Jubilados indicó que el exasesor del IPS Carlos Pereira sí contaba con el perfil adecuado para asumir la presidencia de la institución.

Según afirmó, su eventual designación habría contado con el respaldo de los jubilados debido a su experiencia y conocimientos en áreas administrativas y financieras.

Fretes deja denuncias, pero sin los cambios esperados

Canatta también realizó una evaluación de la gestión de Isaías Fretes al frente del IPS.

Reconoció que durante su administración se impulsaron denuncias penales relacionadas con presuntas irregularidades y malversación de fondos en gestiones anteriores. Sin embargo, consideró que no se concretaron las transformaciones estructurales prometidas.

Asimismo, cuestionó la permanencia de directores y gerentes que, según señaló, enfrentan cuestionamientos sobre el manejo de bienes y recursos de la institución.

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Fondo de jubilaciones podría agotarse en 2046

Las críticas de los jubilados se producen en un contexto de preocupación por la sostenibilidad financiera del sistema previsional.

De acuerdo con las proyecciones actuariales más recientes del IPS, las reservas del Fondo de Jubilaciones y Pensiones podrían agotarse en el año 2046.

José Velázquez, de la Dirección Actuarial del IPS, explicó que desde 2020 el sistema registra un quiebre financiero y depende cada vez más de los rendimientos de las reservas para cubrir el déficit operativo.

Actualmente, la previsional cuenta con 741.543 cotizantes y 90.873 jubilados y pensionados. La recaudación mensual promedio asciende a US$ 72,6 millones, mientras que los egresos alcanzan US$ 73,6 millones, generando un déficit mensual cercano a US$ 1 millón.