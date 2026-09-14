Escrachan a “Nenecho” Rodríguez por desvío de los G. 500.000 millones

El incidente se registró en la noche del sábado último en el bar Rockero, ubicado en el centro de Asunción, hasta donde llegó el exjefe municipal acompañado por un grupo de allegados.

En el lugar, una joven se identificó como contribuyente asuncena y lo encaró a viva voz tildándolo de “descarado”, al tiempo que exclamaba que no puede justificar el destino de los G. 500.000 millones en bonos que debían ser destinados a obras de infraestructura.

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Rodríguez había admitido haber desviado dichos recursos para el pago de salarios, hecho por el cual ediles de la oposición cuestionan la parsimonia del Ministerio Público.

Durante el reclamo, los acompañantes de Rodríguez intentaron amedrentar a la denunciante, exigiéndole su número de cédula de identidad.

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Lejos de inmutarse, en las imágenes difundidas en redes sociales se observa al político acariciar el rostro de una acompañante para luego abandonar el recinto de manera apresurada.

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En la opinión de la mayoría de los internautas, la mujer acariciada por Nenecho no era su esposa, la senadora Lizarella Valiente (ANR, HC).

Vea el video

Los G. 500.000 millones

En setiembre de 2025, el ex intendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez fue acusado de supuesta lesión de confianza y asociación criminal, por un perjuicio de G. 1.808 millones al municipio, con la compra simulada de artículos de limpieza, entre 2020 y 2021, entre ellos detergente francés a G. 393.800 el litro.

Video del incidente desde otro ángulo:

Sin embargo, el caso de los G. 500.000 millones no avanza en la investigación.

Las dos causas abiertas a Nenecho son el presunto desvío de los G. 500.000 millones provenientes de bonos de la municipalidad que debían utilizarse para obras; sin embargo, se habrían pagado salarios con los mismos fondos, y la supuesta lesión de confianza en la compra irregular de productos de limpieza para la Comuna durante la pandemia por el covid, caso conocido como “los detergentes de oro”.

Ambas causas están a cargo del fiscal Luis Piñánez.